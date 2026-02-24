Las playas, los taxis y los contratos de emergencia por las borrascas, a debate este viernes en el pleno de Algeciras

La Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Algeciras, presidida por el primer teniente de alcalde, Jacinto Muñoz Madrid, ha acordado celebrar este próximo viernes 27 el pleno ordinario del mes de febrero. La sesión, que dará comienzo a las 9:00 en el Salón de Plenos, presenta un orden del día con asuntos relacionados con la gestión municipal del servicio de playas, los contratos de emergencia para actuaciones derivas por las borrascas y el reconocimiento a la trayectoria de ciudadanos destacados, entre otros puntos, además de certificar el nombramiento de Francisco Martínez por Eva Corbacho en el grupo municipal del PSOE.

Entre los puntos más relevantes, el pleno abordará el expediente relativo al servicio de limpieza y mantenimiento de las playas de Algeciras, una actuación clave para la planificación de la próxima temporada turística y al mantenimiento de la calidad del litoral. Según fuentes municipales, el análisis de este expediente incluirá la revisión de los recursos humanos y materiales necesarios, así como la evaluación de la eficiencia de los contratos en vigor y la consideración de posibles mejoras en la prestación del servicio.

Pérdida de arena en Getares.

Otro de los asuntos destacados será la presentación del informe-resumen anual sobre el control interno correspondiente al ejercicio 2024, documento que ofrece una panorámica completa de la gestión económica y administrativa del Ayuntamiento. Este informe servirá para reforzar "la transparencia" y garantizar que los procedimientos municipales se ajustan a la normativa vigente, así como para detectar posibles áreas de mejora.

En materia de movilidad urbana, se debatirá la revisión de las tarifas del servicio de autotaxis, un asunto que afecta directamente tanto a profesionales del sector como a los usuarios habituales, y que se enmarca en la actualización periódica de precios con el objetivo de equilibrar la sostenibilidad del servicio y la accesibilidad para la ciudadanía.

El pleno también incluirá la dación de cuenta de varios expedientes de contratos de emergencia tramitados como consecuencia del reciente tren de borrascas que ha azotado la ciudad, provocando incidencias en infraestructuras, espacios públicos y servicios municipales. Esta revisión permitirá evaluar la efectividad de las medidas adoptadas y garantizar la correcta gestión de los fondos extraordinarios destinados a paliar los daños.

Además, se someterá a consideración el nombramiento como Hijos Adoptivos de la ciudad de Pepe Vargas y Carmen González, un reconocimiento institucional que resalta su vinculación y contribución a la vida social, cultural y deportiva de Algeciras.

La sesión plenaria incluirá también la toma de conocimiento de la renuncia al acta de concejal de Eva Corbacho y la propuesta de nombramiento del nuevo edil, Francisco Martínez, que ocupará su vacante.

Eva Corbacho y Francisco Martínez.

Por último, la Corporación municipal tiene previsto realizar una declaración institucional de apoyo a los andaluces afectados por los extraordinarios fenómenos meteorológicos registrados en los últimos días, una muestra de solidaridad y compromiso con la ciudadanía ante situaciones de emergencia.