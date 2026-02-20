Eva Corbacho abandona el grupo del PSOE en el Ayuntamiento de Algeciras y será relevada por Francisco Martínez

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Algeciras ha llevado a cabo un relevo de concejales tras la renuncia al acta presentada por Eva Corbacho Torres por motivos personales. Su acta pasará a manos de Francisco Martínez, siguiente en la candidatura socialista que concurrió a las elecciones municipales de 2023.

La ya ex edil, abogada y militante de UGT, ha comunicado oficialmente su decisión al secretario general del Consistorio, solicitando que se dé cuenta de la misma a la Corporación en el próximo pleno ordinario, previsto para finales de este mes de febrero.

Corbacho continuará vinculada a la vida orgánica del partido. Seguirá desempeñando sus funciones como secretaria de Cultura y Patrimonio en la Ejecutiva local del PSOE de Algeciras, responsabilidad que mantiene dentro de la estructura interna de la formación.

La ex concejala había trasladado previamente su decisión a la secretaria general de la agrupación local y portavoz municipal socialista, Rocío Arrabal, así como a la vicesecretaria de Acción Política, Isabel Beneroso. En su despedida, Corbacho ha agradecido públicamente la confianza depositada en ella durante estos casi tres años de mandato, destacando la etapa de trabajo desarrollada en el seno del grupo municipal.

Veinte años de militante

Francisco Martínez es secretario de Economía y Hacienda de la Ejecutiva local socialista y cuenta con una trayectoria de más de veinte años de militancia en el partido.

Licenciado en Ciencias Empresariales por la Universidad de Granada, desarrolla su labor profesional en el sector de las telecomunicaciones. Además, mantiene una estrecha vinculación con el ámbito deportivo local, donde ejerce como monitor de natación en los cursos organizados por la delegación municipal de Deportes y como árbitro de waterpolo.

La secretaria general del PSOE de Algeciras, Rocío Arrabal, ha expresado su reconocimiento a la labor desempeñada por Eva Corbacho durante su etapa como concejala y ha dado la bienvenida a Francisco Martínez, confiando en que su incorporación contribuirá a reforzar la labor de oposición “crítica y constructiva” que el grupo socialista viene desarrollando en el Ayuntamiento.