El patrón y el marinero del Rúa Mar cuyos cadáveres fueron recuperados murieron de ahogamiento por sumersión

Los dos tripulantes del Rúa Mar cuyos cuerpos aparecieron en el mar en los siguientes días al hundimiento fallecieron por ahogamiento. Así lo ha afirmado la perito forense a la luz de las autopsias realizadas a ambos y que este jueves ha declarado durante la séptima sesión del juicio por el naufragio ocurrido el 20 de enero de 2020, en el que murieron otros cuatro marineros cuyos cuerpos todavía no han aparecido.

Tanto Antonio Javier Maza, patrón del pesquero aquel día en sustitución del responsable habitual, quien estaba enfermo y no pudo salir a faenar, como Óscar Maquera, murieron ahogados por sumersión, no por hipotermia como se barajó en un principio. Ambos presentaban pequeñas dosis de alcohol en sangre y, el segundo, había consumido cocaína en las tres horas anteriores a su muerte, según ha explicado la forense.

Ninguno de los dos llevaba chaleco salvavidas. El cuerpo del primero, un experimentado marinero de 52 años, fue hallado el día 27 de enero de aquel año por una embarcación de recreo a 30 millas del último rastro del Rúa Mar. El del segundo fue localizado el 28 de enero en la costa, en una zona de difícil acceso cercana al Cuartel de Oliveros entre los términos municipales de Tarifa y Algeciras. Maquera, con doble nacionalidad española y peruana, tenía 44 años y dejó dos hijas.