Montero (PSOE): "Exijo al PP que le pida a Landaluce el acta de senador y que dimita como alcalde de Algeciras"

La vicepresidenta primera del Gobierno y líder del PSOE-A, María Jesús Montero, pidió este miércoles en Bruselas la dimisión del alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, tras la denuncia de su partido contra él por acoso o abuso sexual, entre otros delitos.

"Yo exijo al Partido Popular que le pida el acta de senador (...) y por otra parte le pido también que dimita de alcalde de Algeciras y que permita que un representante que merezca esa consideración pueda ocupar la alcaldía de una ciudad tan importante", dijo Montero a los medios de comunicación en la Representación Permanente de España ante la Unión Europea.

La líder socialista afeó al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que desconociera este y otros casos de corrupción del PP en Andalucía y habló de la "hipocresía" de los populares, un partido político que "no se compromete con la defensa de las mujeres" y "que pacta con la ultraderecha, que niega la violencia de género".

"Hace mucho tiempo que se conoce en Andalucía, que se le ha preguntado por ella en el pleno del Parlamento de Andalucía y que ni siquiera se ha interesado por poder averiguarlo", aseguró Montero, que coincidió con el presidente andaluz y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, en el acto de presentación de la candidatura de la ciudad de Málaga para acoger la Autoridad Aduanera de la Unión Europea.

Moreno sostuvo este miércoles que desconocía el caso y que se enteró esta mañana por uno de sus asesores de comunicación.