El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha anunciado su renuncia temporal a la militancia del Partido Popular "para defender su honor" tras la denuncia interpuesta por el PSOE ante la Fiscalía del Tribunal Supremo por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias y acoso o abuso sexual. El regidor, que permanecerá en el cargo y como senador, ha reiterado su "absoluta inocencia" y ha confirmado que mantiene acciones legales contra la portavoz socialista Rocío Arrabal, autora de la denuncia.