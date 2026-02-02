“Aquí no somos monos”: el presidente del PP de Algeciras defiende al equipo de gobierno frente a un PSOE "crispado" como nunca antes

"Aquí no somos monos, sólo estamos respetando la decisión del alcalde". El teniente de alcalde del Ayuntamiento y presidente del PP de Algeciras, Jacinto Muñoz Madrid, ha defendido la posición del equipo de Gobierno ante la decisión de José Ignacio Landaluce de no pedir su regreso al partido tras el archivo de la denuncia del PSOE por los supuestos delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, acoso y abuso sexual. Lo ha dicho en respuesta a las declaraciones de la vicesecretaria general de Acción Política socialista, Isabel Beneroso, quien el domingo dijo que los concejales populares se comportan "como Jolly Chimp, el monito con platillo de Toy Story".

Muñoz considera que el deterioro del clima político en este mandato es responsabilidad del PSOE y de su actual portavoz municipal, Rocío Arrabal, asegurando que durante casi quince años de gobierno y con distintos portavoces socialistas, los populares han "debatido y discutido", pero “siempre ha habido educación y convivencia”, algo que, según afirmó, “no ocurre ahora”. En su opinión, la actual estrategia del PSOE se basa en “el show, el circo, la mentira y el insulto constante”, algo que, añadió, “no podemos admitir”.

El presidente del PP niega de forma tajante que desde el equipo de gobierno se hayan producido insultos, expresiones machistas o faltas de respeto durante los plenos municipales, como afirma Beneroso, que a su juicio sólo dice "auténticas barbaridades. Muñoz rechazó las acusaciones vertidas por Beneroso, quien, según llegó a calificar a los concejales del Partido Popular como “insultones, encubridores y cómplices”, además de acusarlos de proferir expresiones machistas. “Es algo completamente falso”, afirmó, retando públicamente a que se señale “dónde están esos supuestos insultos machistas que se dicen que se metieron en el Pleno”.

El teniente de alcalde también mostró su malestar por la comparación realizada vicesecretaria general de Acción Política socialista. “Compararnos con el monito de Toy Story ya pasa cualquier límite decente”, continuó y cuestionó la actitud política que, a su juicio, está manteniendo el Partido Socialista. En este sentido, acusó al PSOE de fomentar la crispación “a nivel nacional, andaluz y local” con el objetivo de “tapar su propia miseria política”.

Según Muñoz, esta estrategia responde a un intento de desprestigiar y “fundir moral y personalmente” a determinadas personas, ante la imposibilidad de hacerlo políticamente. “Saben que, con los votos actuales, no pueden hacerlo”, aseguró. Muñoz hizo especial hincapié en el archivo de las diligencias por parte de la Fiscalía en relación con la denuncia presentada, aclarando un error cometido por él previamente en el Pleno, que aseguró haber rectificado. “El fiscal no dicta sentencia, eso lo dejé claro posteriormente, pero sí podemos decir que este fiscal ha sentenciado, entre comillas, el caso”, explicó.

Muñoz subrayó que el informe fiscal no aprecia indicios de delito de malversación, ni de acoso o abuso, y que la posible existencia de tráfico de influencias “no va más allá de una elaboración carente de un principio de prueba”. “No lo digo yo ni el Partido Popular, lo dice la fiscal”, insistió, remarcando que, con todo ello, la Fiscalía decidió archivar la diligencia. “Como se le escapó decir a la señora Arrabal en televisión, no hay caso”, añadió.

En este contexto, defendió la postura de los concejales del grupo de gobierno de respetar la decisión del alcalde de mantenerse en su cargo y no solicitar su reincorporación al partido, al tiempo que insistió que el regidor iniciará acciones judiciales contra quienes le han acusado “sin fundamento alguno”, aunque, de momento, no lo ha hecho con Beneroso.

La crispación en la que vive sumido el PSOE se demuestra, a su juicio, en su habitual decisión de abandonar los plenos, “sin querer escuchar las respuestas de los concejales afectados”.

Logros de la Junta

La parlamentaria andaluza y delegada de Cultura del Ayuntamiento de Algeciras, Pilar Pintor, ha realizado una valoración positiva del avance de los presupuestos de la Junta de Andalucía, ya en vigor y en ejecución, subrayando que su aprobación aporta “estabilidad y certidumbre”, en contraste con el Gobierno de España, que —según señaló— no ha presentado presupuestos por tercer año consecutivo.

Durante una rueda de prensa, Pintor defendió que las cuentas autonómicas son “serias y realistas” y reflejan la apuesta del Gobierno de Juanma Moreno por el Campo de Gibraltar y por Algeciras, con inversiones en sanidad, educación, dependencia, vivienda, empleo e infraestructuras. En este sentido, destacó la reducción de los tiempos de espera en dependencia, el incremento de beneficiarios y la creación de nuevas plazas, así como inversiones en servicios sociales como el Centro de Servicios Sociales de El Cobre y el futuro Centro de Día para Personas Mayores en el Polígono El Rosario.

En materia de vivienda, puso en valor la entrada en vigor de la nueva ley andaluza y actuaciones como la rehabilitación de 84 viviendas en La Piñera y los fondos destinados a San José Artesano. También recordó inversiones en políticas de empleo, la Ciudad de la Justicia, el Conservatorio de Música Paco de Lucía, el centro de formación para el empleo y el Centro de Interpretación Paco de Lucía.

Pintor concluyó señalando que Algeciras es un municipio prioritario para la Junta de Andalucía y pidió al PSOE que “arrime el hombro” y reclame una financiación justa para la Comunidad Autónoma que redunde en un beneficio para la comarca.