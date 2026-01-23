La Junta rehabilitará 84 viviendas públicas de La Piñera, en Algeciras

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía ha adjudicado la rehabilitación de un edificio de 84 viviendas públicas de la barriada de La Piñera, en Algeciras. Estos trabajos, con un presupuesto de 220.220 euros, se centrarán en reparaciones de la red de saneamiento, fachadas, cubiertas y alumbrado exterior.

La empresa Modo Caste será la encargada de las obras con un plazo de seis meses para ejecutar los trabajos. La intervención beneficiará a cuatro bloques con siete portales. Estos inmuebles, en las calles Ubrique y Pedro Romero, tienen una planta baja y otras dos en altura, con una distribución de cuatro viviendas por cada planta.

El proyecto incluye la reparación de la red de saneamiento, además de la impermeabilización y reconstrucción de arquetas de paso. El proyecto de obra abarca también la mejora del alumbrado exterior, con la instalación de un sistema de placas fotovoltaicas e iluminación led que reducirán el consumo. Igualmente se procederá al pintado y recubrimiento de las fachadas y cubiertas, así como al resanado de los perfiles metálicos en los remates del edificio.

La intervención se suma a las obras de reurbanización que se iniciarán en las próximas semanas en el mismo barrio para mejorar ocho calles con una inversión total de más de 2,2 millones. El proyecto permitirá reurbanizar las calles Guadiaro, Eresma, Híjar, Adaja, Esla, Henares, Tajuña y Paseo del Cigüela, que mejorarán el viario público, zonas verdes y peatonales de un entorno de 256 viviendas.