La biodiversidad crece con una colonia de tejones en el entorno de la laguna de la Huerta de Las Pilas, en Algeciras

Tejones en el entorno de la Laguna de la Huerta de las Pilas de Algeciras

La vida sigue abriéndose paso en la laguna de la Huerta de las Pilas de Algeciras. A las especies de aves migratorias y mamíferos que ya pueblan esta zona, la Asociación Biodiversidad Laguna Huerta de Las Pilas ha constatado ahora el asentamiento de una colonia de tejones en el entorno de la laguna.

Las cámaras de grabación ubicadas por este colectivo en puntos específicos de la laguna y su entorno han permitido constatar la generación de la tejonera con varios ejemplares que permiten restablecer y mantener el equilibrio ecológico en el entorno.

La laguna de la Huerta de las Pilas tiene 2.500 metros cuadrados y 33 metros de profundidad. Surgió tras el abandono de una antigua cantera de arenisca en los años noventa. Hoy, este humedal se presenta como un verdadero tesoro ecológico donde sobrevuelan especies como milanos negros, águilas calzadas y nidifican abejarucos y martines pescadores. Su diversidad natural, con alcornocales, pastizales y matorrales, es el resultado de un proceso de renaturalización que fomenta la educación ambiental y el turismo ornitológico y de naturaleza.

Este entorno también es un hábitat para mamíferos como la garduña o el corzo morisco, convirtiéndolo en un punto de interés para actividades de observación de fauna, senderismo y estudio científico.

El Ayuntamiento de Algeciras ha iniciado esta semana el procedimiento de licitación de las obras de mejora para el entorno que incluyen un vallado perimetral y la colocación de señales informativas para proteger este espacio natural. El vallado tendrá una longitud aproximada de 810 metros, que discurrirá por la zona de policía del dominio público hidráulico, delimitando el ámbito del humedal conforme a su catalogación oficial. Asimismo, el proyecto incluye la instalación de elementos de señalización interpretativa destinados a informar sobre los valores ambientales del enclave y favorecer su conservación.

La financiación de estas actuaciones se realizará en el marco del convenio de colaboración suscrito entre el Ayuntamiento y la Fundación Moeve, que patrocina el proyecto con una aportación de 25.000 euros.

Este proyecto, elaborado por los servicios técnicos municipales, constituye un primer paso del desarrollo ambiental y ciudadano previsto en esta área que cuenta con el trabajo conjunto del Ayuntamiento, la propiedad de la finca matriz y la Asociación Biodiversidad Laguna Huerta de las Pilas.

El pasado octubre la laguna reforzó su protección tras ser incluida en el Inventario Español de Zonas Húmedas. Esta incorporación tuvo lugar a propuesta de la Junta de Andalucía en el marco de su estrategia para la protección y gestión sostenible de estos ecosistemas clave para la biodiversidad.