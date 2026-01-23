Transportes invertirá 67 millones de euros en la construcción de la terminal ferroviaria exterior del Puerto de Algeciras

La futura terminal ferroportuaria exterior del Puerto de Algeciras comienza a materializarse. El Ministerio de Transportes ha aprobado provisionalmente el estudio informativo del proyecto, que plantea dos alternativas para ubicar los haces de vías en el entorno de Botafuegos y un ramal exclusivo para conectar con el Puerto, con una inversión inicial estimada entre los 64 y los 67 millones de euros.

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras y el Ministerio de Transportes consideran fundamental la creación de esta terminal fuera del Puerto por cuestiones de espacio y perspectivas de crecimiento del tráfico de mercancías por ferrocarril. En principio, las dos alternativas proponen la construcción de hasta cinco vías de apartado con una longitud de 750 metros, la medida estándar de los trenes de mercancías en Europa (previstos en la Red Transeuropea de Transportes, TEN-T), en paralelo a las actuales vías del tren.

El estudio informativo, elaborado por la consultora pública Ineco, traza las líneas maestras de la infraestructura, especialmente la ubicación estimada, necesidades constructivas, y una primera valoración económica. El proyecto se someterá ahora al trámite de información pública durante 30 días hábiles (contados a partir del viernes 23 de enero, un día después de la publicación en el Boletín Oficial del Estado) para recibir las posibles observaciones sobre la concepción global del trazado, en la medida en que afecte al interés general, y sobre el impacto ambiental. El proyecto se encuentra sometido al procedimiento ordinario de evaluación de impacto ambiental.

Una vez recibidas y atendidas las observaciones (si procede), antes de la aprobación definitiva del estudio informativo será igualmente necesaria una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que deberá emitir el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Con la aprobación definitiva (para lo cual no hay una fecha definida) se podrá afrontar a continuación la redacción del proyecto de construcción como paso inmediatamente anterior a la licitación de las obras.

Ubicación aproximada de la nueva terminal ferroviaria del Puerto de Algeciras.

Necesidad de la terminal

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras ya ha redactado o se encuentran en fase de estudio los proyectos para la ampliación de las terminales interiores (T1 y T2) del Puerto de Algeciras. Para el correcto funcionamiento en plena capacidad de estas ampliaciones necesitan de la ejecución de una instalación técnica ferroportuaria que dé apoyo al puerto, permitiendo llevar a cabo las maniobras de composición y descomposición de trenes y sacando estas maniobras de las propias terminales. Y también para usar la terminal exterior como punto de regulación de los trenes, tanto de los entrantes que se dirijan hacia las terminales portuarias y necesiten estacionarse para poder acceder al puerto, como de los salientes a la espera de obtención de surco en la red ferroviaria por parte de Adif.

El estudio informativo especifica que la terminal T2 actualmente solo admite composiciones de trenes de hasta 350 metros, por lo que es necesaria la adecuación de las composiciones que provienen o se dirigen a esta terminal, no siendo posible realizarlas en el puerto por el limitado espacio disponible.

Además, por la configuración de la línea férrea Algeciras-Bobadilla, en numerosas ocasiones llegan varios trenes a la terminal T1 para su descarga sin que existan vías para su espera, o no es posible expedir un tren por no existir espacio en la vía y se queda ocupando un tiempo superior al necesario una vía que en ese caso no puede utilizarse para su cometido, que es el de carga y descarga. Esto genera un problema importante a la terminal disminuyendo de forma importante su funcionalidad.

Vías del tren en el entorno de Botafuegos. / Erasmo Fenoy

El futuro apartadero exterior entre San Roque Mercancías y el Puerto de Bahía de Algeciras permitirá adecuar las composiciones que se dirijan o procedan a la terminal T2; se eliminarían las maniobras en las zonas de entrada y salida al puerto, que entorpecen y dificultan el tránsito del tráfico rodado y limitan su posibilidad de crecimiento y funcionalidad. Además, este apartadero podría ser utilizado como punto de regulación de los trenes con destino o procedencia a la terminal T1, válida para las composiciones de hasta 750 metros, y que necesiten mantenerse a la espera para poder acceder al puerto o bien dirigirse hacia Bobadilla. Para que esta regulación sea efectiva, debería conectarse la terminal directamente con el puerto, sin necesidad de hacerlo a través de la vía de Adif, con un ramal exclusivo.

Hasta cinco vías de apartado y un ramal exclusivo

Las dos alternativas para la terminal se ubican en los terrenos de Botafuegos a unos 4,5 kilómetros de la estación de tren de Algeciras. Se trata de suelos relativamente llanos, lo que reduce los costes de la intervención (serían necesarios menos desmontes de terreno) y, actualmente, no hay viviendas cercanas en el entorno.

Ambas propuestas se encuentran anejas a la línea general de Adif, en suelos entre este tendido y la carrera CA-929 (carretera vieja a Los Barrios), a la altura del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) y la prisión de Botafuegos.

Proyecto de la terminal ferroportuaria exterior de Algeciras.

Cerca de ambas localizaciones pasaría la futura circunvalación de la A-7 para Algeciras, por lo que se han trazado dos alternativas. La primera se adosa al margen derecho de las vías (según la kilométrica descendiente) mientras que la segunda lo hace en el margen izquierdo, más lejos de la posible afección a la futura circunvalación.

La instalación técnica ferroportuaria deberá contar con cinco vías de apartado, según el estudio informativo. Estas podrían ser construidas en dos fases, con tres vías de apartado en la primera intervención, reservándose el espacio para una segunda fase de construcción, donde se ejecutarían otras dos vías de apartado.

Las composiciones que discurrirán por la instalación técnica y el nuevo ramal de acceso al Puerto serán exclusivamente de mercancías, mientras que las de viajeros lo harán por la vía general actualmente en servicio.

Las dos localizaciones diseñadas contemplan las citadas cinco vías de apartado con ancho ibérico (1.668 milímetros) electrificadas. "En cuanto al ancho de vía adoptado, la instalación técnica se montará en ancho ibérico y traviesas polivalentes, posibilitando en un futuro la combinación de anchos sin necesidad de actuación sobre la infraestructura, siendo necesario únicamente el cambio de algunos desvíos polivalentes por mixtos, según la configuración final. La electrificación de la instalación técnica permitirá la llegada hasta ella, así como la ejecución de maniobras de enganche y desenganche de las locomotoras eléctricas", especifica el documento.

Diagrama de la disposición de las vías en la alternativa 2. / Estudio informativo

La longitud útil mínima será de los también citados 750 metros. Todo el conjunto dispondrá de mangos de seguridad para evitar la posible deriva del tren a la vía principal y las vías de apartado contarán con mangos de seguridad en ambos extremos. También se han diseñado mangos para el estacionamiento de las locomotoras.

El ramal de conexión de la terminal con el Puerto será igualmente de vía única con ancho ibérico, sin electrificar, que contará con traviesas mixtas, y al igual que la vía actual de Adif irá montada inicialmente en ancho ibérico, pero permitiendo en un futuro la combinación de anchos sin necesidad de actuación sobre la infraestructura.

La vía no estará electrificada ya que, desde la instalación técnica hasta el puerto, será la APBA la que gestione los trenes mediante locotractores autopropulsados o máquinas de maniobra eléctricas o de combustibles alternativos. O, en su defecto, permitirá el paso de trenes con tecnología de última milla capaces de circular eléctricamente sin catenaria en los últimos kilómetros.