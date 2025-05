A cuenta de los másteres privados pagados por el Ayuntamiento de Algeciras

Usar fondos públicos para un fin cuya justificación es cuestionable es altamente arriesgado. Si se confirma la ausencia de utilidad del gasto, y que ello era conocido, solo puede calificarse tal actuación como una desviación de poder. Define nuestro ordenamiento jurídico tal figura como el ejercicio de potestades administrativas para fines distintos de los fijados por la ley.

En el caso de los másteres privados pagados por el Ayuntamiento de Algeciras, que Europa Sur ha desvelado en esta última semana, el Consistorio, en resumidos términos, argumenta que la habilitación que se obtiene tras cursar tan costosos estudios, será preceptiva (cuando se apruebe determinada norma, lo cual aún no ha sucedido, ni se conoce el texto final de la misma) para actuar como psicólogo en las pruebas de acceso a la Policía Local de la ciudad. Igualmente, el Ayuntamiento manifiesta que los únicos que pueden aspirar a tal máster son determinados empleados que forman parte de tal o cual departamento concreto, sin que puedan actuar en tales pruebas selectivas otros funcionarios municipales con la licenciatura o grado en Psicología y con tal habilitación ya en su haber.

Bien, dicho lo anterior, parece que el argumento jurídico que justifica legalmente el gasto de recursos públicos se basa en un decreto autonómico por aprobar, que regulará las pruebas de acceso a Policía Local (si es aprobado). El decreto como tótem, ¿no?. Vale.

Los aprobados, según su nota, irán escogiendo el cuerpo de la policía local del municipio concreto en el que quieren ingresar"

Pero lo que obvia el Ayuntamiento es otra cuestión que desarrolla el mismo proyecto de decreto y que ya está regulada en la absolutamente vigente Ley de Policías Locales de Andalucía, aprobada en 2023 (Ley Ley 6/2023, de 7 de julio, en vigor desde el 8 de agosto de 2023) por la mayoría absoluta del PP en el Parlamento de Andalucía.

Tal ley, como el decreto de desarrollo invocado por nuestro Consistorio para aprobar tal gasto, establece en su artículo 43.4 que las pruebas de acceso a cualquier cuerpo de policía local de Andalucía, se celebrará mediante convocatoria unificada en toda nuestra Comunidad; así, en un mismo día se examinarán todos los aspirantes a tal cuerpo y tal oposición la organizará la administración autonómica, no la administración local.

José Ignacio Landaluce, alcalde de Algeciras, y Jacinto Muñoz, teniente de alcalde responsable de Personal en el Ayuntamiento. / E. Fenoy

Así, los ayuntamientos informarán a la Junta de las plazas vacantes que han de cubrir y se sumarán las de todos los municipios que participen. Los aprobados, según su nota, irán escogiendo el cuerpo de la policía local del municipio concreto en el que quieren ingresar.

En tal caso, el órgano de selección será nombrado por la Junta de Andalucía, incluidos los psicólogos correspondientes, que, por tanto, no serán los favorecidos por el máster, sino funcionarios de carrera que formen parte como empleados, de la propia Junta de Andalucía. Todo ello se normativiza en en el mismo decreto que el Ayuntamiento cita para decir que los psicólogos actuantes tendrán que contar con la especialidad clínica o la habilitación en Psicología General Sanitaria.

El argumento cojeaba desde el principio, sí, pero es difícil ya de seguir admitiendo el engaño por los gestores municipales, salvo expresa admisión de su manifiesta incompetencia.

Resulta harto extraño que un Ayuntamiento del PP, que gestiona una ciudad de tanta importancia como Algeciras, no vaya a participar en esta iniciativa, auspiciada por Antonio Sanz"

Podríamos decir que la participación en tal convocatoria unificada es voluntaria de cada municipio (lo ha de decidir el Pleno, según el famoso decreto, no sabemos qué decidirá el nuestro, de esta legislatura o de las siguientes), pero resulta harto extraño que un Ayuntamiento del PP, que gestiona una ciudad de tanta importancia como Algeciras, no vaya a participar en esta iniciativa, auspiciada por Antonio Sanz, consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía. Él mismo manifestó que esta selección común para toda Andalucía reducirá costes, trámites y burocracias, y entiendo que no será Algeciras la que no lo vea.

De hecho, nuestro alcalde forma parte de la Comisión Ejecutiva de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), que ha sido parte esencial en la creación de tal convocatoria unificada. Incluso, tal novedoso sistema coordinado de acceso fue loado por nuestro regidor y por el concejal de Personal en las jornadas sobre Seguridad que la Diputación de Cádiz celebró en nuestra ciudad el pasado mes de septiembre.

Por tanto, se torna más que débil el argumento empleado por el Ayuntamiento, salvo que quiera desentenderse de la política de su propio partido en la materia.

Ya cuesta volver atrás, pero hacerlo es lo honesto y lo ético, además de lo que exige el buen gobierno"

Y porque no creo en tal voluntad rebelde del PP algecireño respecto del andaluz, lo que intuyo es que el equipo de Gobierno de Algeciras ni se ha enterado de lo que pasaba, que ni siquiera tenía opinión al respecto, ni ha indagado más allá del primer escalón o del primer argumento en el que se excusaba el cabeza pensante de turno, al que probablemente se le haya concedido más autonomía de decisión de la que procede. A la vista está.

Y lo de siempre, luego ya cuesta volver atrás. Pero hacerlo es lo honesto y lo ético, además de lo que exige el buen gobierno y más con estas medidas discrecionales e injustificadas, que luego examina el Tribunal de Cuentas con las responsabilidades que ello conlleva.