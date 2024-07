Otro martes sin mercadillo en Algeciras ni fecha de regreso de los comerciantes al recinto ferial

Algeciras/"Policía Local, dígame. ¿Mañana hay mercadillo? No, mañana martes 9 de julio no habrá mercadillo. Informaremos en Facebook e Instagram cuando sepamos con seguridad la fecha de vuelta. Muchas gracias. No hay de qué. Para eso estamos", es el diálogo ficticio, o no tanto, que ha publicado la Policía Local de Algeciras en sus redes sociales ante las numerosas llamadas de ciudadanos interesados en saber cuándo volverá el popular piojito.

Por tanto, sigue sin saberse a partir de qué día los comerciantes podrán instalarse de nuevo en el Parque Antonio Quintero después de la Feria Real, una celebración que terminó hace diez días, el sábado 29 de junio. En su momento, la concejal de Mercados, Sabina Quiles, advirtió que habría que esperar a que concluyeran las tareas de desmontaje, limpieza y desinfección del Parque Feria para poder reanudar el montaje del tradicional mercadillo en ese lugar.

El piojito algecireño congrega cada martes, de 9:00 a 14:00, más 250 puestos, mientras que en La Línea de la Concepción se celebra los miércoles. La ropa, el calzado y los complementos diveros (bolsos, bisutería, etc.) son los productos más buscados. También hay ropa de cama, mantas, toallas, menaje de hogar... El mercadillo puede considerarse un precursor de las tiendas a bajo precio, antes de ponerse tan de moda.