El Ayuntamiento de Algeciras no da fecha para la reapertura del mercadillo

Algeciras/Este martes no habrá mercadillo y el Ayuntamiento de Algeciras no da fecha para su próxima reapertura. La ubicación de estos puestos es el Parque Antonio Quintero, pero no pueden instalarse porque aún están ocupados por el desmontaje de la Ferial Real.

En las últimas semana se ha estado celebrando en el Llano Amarillo debido al montaje y desarrollo de la Feria Real de Algeciras, pero esta parcela ha pasado a estar ocupada por el dispositivo de la Operación Paso del Estrecho (OPE).

La concejal de Mercados, Sabina Quiles, ha indicado que "habrá que esperar a que concluyan las tareas de desmontaje, limpieza y desinfección del Parque Feria para poder reanudar el montaje del tradicional mercadillo en ese lugar".

En cualquier caso, la delegada de Mercados ha asegurado que desde el Ayuntamiento se "producirán las comunicaciones oportunas para informar a los ciudadanos de las fechas y lugares de reanudación del mercadillo".