Landaluce reclama a 'Público' que rectifique o aporte datos de los testimonios del acoso sexual

Algeciras/El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha presentado una solicitud formal de rectificación al diario Público, medio de comunicación digital de ámbito nacional, por la difusión -el pasado martes- del testimonio de dos mujeres que le acusan de acoso sexual y abuso de poder. Se trata de la primera acción emprendida por el regidor local sin menoscabo de otras en el futuro conforme el consejo de sus abogados.

"La Justicia es lenta y tarda. Pero ya se han puesto en marcha acciones y se ha mandado un burofax a ese periódico digital para que rectifique, conforme a mi derecho al honor, o que diga si tiene datos. Los abogados han preparado esto y yo lo he lanzado personalmente, como es lógico, porque me corresponde a mí ir primero al medio para que se desdigan. A partir de ahí, las acciones se harán cuando corresponda, en el momento adecuado", ha respondido Landaluce a preguntas de Europa Sur tras una comparecencia con el equipo de gobierno para presentar los presupuestos de 2025. Para Landaluce, con esta primera acción da por activada su respuesta para pedir amparo a la Justicia.

Landaluce ha evitado aclarar expresamente si se querellará contra el PSOE y contra el eurodiputado de Se acabó la fiesta Alvise Pérez por la difusión en octubre de 2024 de una serie de pantallazos en los que dos concejalas del gobierno local relataban en 2022 a una tercera supuestos episodios de acoso sexual que le involucraban presuntamente. También por los pantallazos de una conversación mantenida en agosto de 2023 por la vicesecretaria general del PSOE de Algeciras, Isabel Beneroso, con una persona del entorno del PP en la que explicitaba otros supuestos episodios de comportamientos inadecuados por parte de Landaluce y que esta formación llevará ante el Tribunal Supremo. Algo que fue negado sistemáticamente por las dos ediles (en el caso de los pantallazos de Alvise) y por el propio alcalde sobre el conjunto de las informaciones que se han hecho públicas desde entonces. La de este lunes ha sido una de las pocas comparecencias que ha tenido el alcalde con los medios de comunicación en algo más de cuatro meses.

El alcalde ha insistido en que la información divulgada por Público es "inventada". "Nos estamos encontrando que un periódico a nivel nacional, que no tiene sede en Andalucía ni en Algeciras, que no conoce nada de esto, da por hecho lo de los pantallazos y hace caso omiso de la declaración de mis compañeras diciendo que son falsos. Y además se inventan dos casos de supuestos abusos sin dar iniciales, sin dar nada, sin dar datos. Me acusan sin ningún tipo de dato y el problema es que se lo compran algunos sin reseñar en los titulares que son dos anónimos", ha subrayado el primer edil. Landaluce ha asegurado que Público buscó fuentes para apoyar sus testimonios sin lograrlo.

"Soy médico y eso significa que no sé de Derecho. Para eso están los abogados, con los cuales nos asesoramos. Y desde el primer minuto, sin intentar entrar en el juego del Partido Socialista, al que le interesa este bulo, esta gran mentira. No le importa al Partido Socialista el daño que pueden hacer a las personas, a sus familiares o al ambiente de la ciudad. Para ellos vale absolutamente todo, en plan Maquiavelo", ha criticado nuevamente.

"Estoy teniendo mucho apoyo de la sociedad algecireña. El Partido Socialista se ha preparado para denunciar, a partir de ahí juzgar, a partir de ahí sentenciar, a partir de ahí condenar y a partir de ahí poner la pena. Todo eso ya lo ha hecho el Partido Socialista", ha zanjado Landaluce.