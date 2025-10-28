Landaluce reclama más ritmo para las obras de la conexión ferroviaria de Algeciras en el Día del Tren

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha reclamado este martes más ritmo en las obras para la renovación de la conexión ferroviaria de Algeciras y el Campo de Gibraltar coincidiendo con la conmemoración en España del Día del Tren. Una efemérides que recuerda la inauguración del primer ferrocarril peninsular en 1848, que conectó Barcelona y Mataró. "Aunque en esta fecha en Algeciras tenemos muy poco que celebrar en el contexto de las comunicaciones ferroviarias”, según Landaluce.

"En nuestra ciudad seguimos contando con unas infraestructuras y unos servicios que son más propios del siglo XIX que de la actualidad, y eso es algo que ni los algecireños, ni el conjunto de los campogibraltareños nos merecemos. Ya no hablamos que el enlace con Madrid se haya convertido en un viaje tortuoso, lleno de incertidumbres, a bordo de trenes incómodos en los que en la mayoria de las ocasiones sabes a qué hora sales, pero no a cual llegas a destino, sino que además estamos en franca desventaja competitiva respecto a otras líneas y zonas del territorio nacional”, según la primera autoridad municipal.

Landaluce pone como ejemplo que para noviembre Renfe vende billetes de los trayectos entre Algeciras y Madrid a 80 euros por viaje, mientras que en las mismas fechas, desplazarse desde Málaga hasta la capital en AVE cuesta desde 15 euros por persona y recorrido. "Si esto no supone una discriminación, ya no sabemos lo que será”, según el alcalde.

Para el regidor local, "el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias y Renfe han de tomar cartas en este asunto". "Saludamos cada proyecto de mejora de la vía férrea entre Algeciras, Bobadilla y Madrid, al igual que lo hacemos cuando se trata de la autopista ferroviaria Algeciras-Zaragoza, pero necesitamos celeridad en la ejecución de los proyectos, porque esta situación insostenible está lastrando nuestro presente e hipotecando nuestro futuro”, según Landaluce.

La conexión ferroviaria que parte desde Algeciras y llega hasta Bobadilla (Málaga), cabecera de los corredores Mediterráneo y Atlántico, se encuentra inmersa en un proceso de renovación y electrificación que beneficiará al transporte de viajeros y mercancías. La adaptación de las vías a los requisitos de la Autopista Ferroviaria (servicio comercial de mercancías) supone más de 450 millones entre Algeciras y Zaragoza; buena parte de ellos en el tramo que parte desde la ciudad. Además, el Ministerio acaba de sacar a concurso la redacción del proyecto de electrificación del subtramo entre Ronda y Bobadilla.

El Ministerio de Transportes cifró a mediados de este año en 6.028 millones de euros la inversión adjudicada en el Corredor Mediterráneo desde la llegada del Gobierno del PSOE en junio de 2018, mientras que las licitaciones en este mismo periodo suman 7.918 millones de euros.