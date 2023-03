Landaluce y Franco lamentan la polémica por la cesión de policías locales de La Línea a Algeciras

Los alcaldes de Algeciras y La Línea, José Ignacio Landaluce y Juan Franco, han lamentado -cada uno a su manera- la polémica surgida después de que el PSOE desvelara que el Ayuntamiento linense reclama al algecireño el pago de 13.000 euros correspondientes a las cuotas patronales de los 33 policías locales de La Línea que prestaron servicio en la Feria Real de 2022. Landaluce mantiene que pagó la cantidad estipulada en el convenio (304 euros por cada 8 horas de trabajo) y critica que la reclamación no se hiciera de forma directa entre ambos consistorios, mientras que Franco afirma que hay "una discrepancia en la interpretación del convenio y las cantidades a pagar" y critica que el asunto se haya usado como "arma arrojadiza política" por parte de los socialistas de Algeciras.

"Creo que es una cuestión que se está convirtiendo en un arma arrojadiza de política interna en Algeciras. Lo único que he dicho es que hay una discrepancia en la interpretación del convenio y las cantidades a pagar, que nunca se han dado con los ayuntamientos de San Martín del Tesorillo o Isla Mayor. En este caso, como no hay acuerdo entre los servicios técnicos de ambos ayuntamientos, nos veremos obligados a efectuar una reclamación administrativa y en caso de que no veamos satisfechas nuestras pretensiones tendremos que acudir a los juzgados", afirma el alcalde de La Línea.

"No es una cuestión política, sino administrativa, y de una forma política algunas formaciones de Algeciras están usándola contra el Ayuntamiento. Mantengo lo que dije, no voy a seguir prestando a policías locales, exponiéndolos a situaciones de riesgo, en una ciudad vecina cuando eso me está generando problemas internos. Primero con un malestar por parte de nuestros agentes porque no están recibiendo la retribución que entendían conforme al convenio y segundo, un problema administrativo e interno en las delegaciones de personal e intervención", explica Juan Franco, que espera que este asunto "no acabe repercutiendo a las relaciones cordiales y normales que mantenemos con el Ayuntamiento de la ciudad hermana de Algeciras".

Landaluce, tras elogiar el trabajo de los agentes de la Jefatura de La Línea en la Feria Real de 2022, aclaró: "Si hay disparidad de entendimiento de un contrato que tenía tasada la cantidad y que el Ayuntamiento pagó mes y medio después, no puede producir un enfrentamiento entre las ciudades porque un alcalde diga que no va a ir un policía más a la otra ciudad. Tenemos que luchar por tener la mejor comarca, sin enfrentamientos que solo contribuyen a tener rencillas entre algunos ciudadanos. El Campo de Gibraltar tiene que ir por delante de todo. Si los técnicos no están de acuerdo hay que acudir a un laudo arbitral o a un juzgado, así es como hay que hacer las cosas", sentenció.