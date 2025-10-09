Juicio a Yassine Kanjaa: el fiscal pide 50 años de prisión por tres delitos de terrorismo yihadista: asesinato, tentativa de asesinato y lesiones

Yasinee Kanjaa asistió al juicio en la celda, con pared de cristal, habilitada en la sala de vistas. En primer término, los abogados de las acusaciones populares.

El juicio contra Yassine Kanjaa, autor confeso de la muerte del sacristán Diego Valencia en la iglesia de La Palma de Algeciras, ha quedado este jueves a la espera de las conclusiones de la defensa tras celebrarse su cuarta sesión en la Audiencia Nacional. La Fiscalía ha mantenido la acusación inicial de 50 años de prisión para el acusado por los delitos de asesinato con alevosía del sacristán Diego Valencia (25 años), tentiva de asesinato con alevosía en la persona del sacerdote Antonio Rodríguez (15 años) y lesiones (10 años) a un tercero, Ahmed L., acciones todas ellas de carácter terrorista de inspiración yihadista ocurridas el 25 de enero de 2023, cuando Kanjaa irrumpió armado con un machete en dos templos de Algeciras y llevó a cabo sus crímenes.

El fiscal Emilio Miró aplica en su solicitud de pena una eximente incompleta porque el acusado, a tenor del diagnóstico coincidente de los forenses judiciales del Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla y los de la acusación particular, presenta un "cuadro psicótico de probable filiación esquizofrénica", de tal forma que la petición de pena se rebaja en un grado. EI ministerio público descarta así solicitar la pena de prisión permanente revisable, como correspondería a los presuntos delitos cometidos, de tipo terrorista.

Tras describir pormenorizadamente los hechos "suficientemente probados" de aquella fatídica noche, Miró (que fue fiscal Antidrogas de Algeciras) incidió en que el estado de salud mental de Kanjaa no puede ser presentado como un argumento que le exonere de su responsabilidad penal. La juridisprudencia -de la que citó numeros casos, con sentencias de la propia Audiencia Nacional- establece que para establecer una eximente total -como entendió la defensa del acusado- debe acreditarse sin género de dudas una anulación total de la voluntad del acusado.

Relacionado La Fiscalía califica como terrorismo el asesinato de Diego Valencia en Algeciras a manos de Yassine Kanjaa

El fiscal subrayó que en, estos casos, los acusados "no se ven amparados por la presunción de inocencia ni por el in dubio pro reo (en caso de duda, a favor del reo)", y que, por tanto, "la prueba de la carga recae en quien la invoca". Dicho de otro modo, dado que la mayoría de los psiquiatras que han intervenido en el procedimiento con sus informes periciales concluyen que el trastorno mental de Kanjaa no impedía su discernimiento, este no puede quedar libre de culpa ni de condena. El acusado, resumió el fiscal, no sufrió "una privación severa de su capacidad volutiva".

Bajo ese prisma, factores como la ausencia de antecedentes clínicos de enfermedad mental, su autoadocrinamiento yihadista, la premeditación de su ataque o el hecho de que hubiese hecho con el machete con el que atacó a sus víctimas demuestran un largo proceso que demostrarían la premeditación de sus atentados, alejados de una reacción impulsiva.

Manuel Barberá (dch.), junto al fiscal, durate la sesión de este jueves. / E.S. (Captura de vídeo)

La acusación particular, ejercida por el abogado algecireño Manuel Barberá en representación de la familia de Diego Valencia, coincidió con el análisis y las conclusiones de la Fiscalía y solicitó también la pena de 25 años de prisión, como ya establecía en su escrito de acusación, en tanto que las acusaciones populares (entre las que figuran Vox, el Obispado de Cádiz y Ceuta, Abogados Cristianos y Víctimas del Terrorismo) elevaron en términos generales las peticiones de condenas.

El juicio se reanudará el próximo 21 de octubre a las 10:00 con la exposición de las conclusiones de la defensa.