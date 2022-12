Los jueces alertan de la falta de medidas de seguridad en los juzgados de Algeciras

"El arco de seguridad de la entrada, cuando funciona, es claramente insuficiente al no contar con escáner e insuficiente es también la dotación de Guardia Civil que presta servicio de seguridad", describe."Ante la evidencia de que no se va a abordar, al menos en los próximos años, la construcción de un nuevo edificio para albergar los juzgados de lo Penal, parece ser que se van a ir trasladando al edificio de la Avenida Virgen del Carmen para ir parcheando y remozando los juzgados de Marzales, al menos para que sean mínimamente salubres y aptos para albergar en su seno a trabajadores, porque, a día de hoy, distan de serlo", asegura.Para ello, narra, ya se han sacado del edificio de Virgen del Carmen los dos juzgados de lo Contencioso, trasladados a las instalaciones de la calle Muro , para así dejar sitio a los juzgados de lo Penal, uno a uno, "mientras se da un lavado de cara a Marzales". "En conclusión; un disparate detrás de otro y una chapuza detrás de otra", añade.El juez decano explica al TSJA que el edificio que actualmente alberga la Sección de la Audiencia Provincial y los Juzgados de lo Social , "tiene un aspecto externo lamentable, necesitando un remozamiento urgente, sobre todo de pintura, ya que en su estado actual, más que un edificio sede de organismos públicos, parece que está abandonado"."Igualmente, la entrada principal dispone de arco de seguridad, pero no de escáner, lo que hace que sea inútil el propio arco. Por lo que respecta a la entrada trasera a los juzgados de lo social no hay ni arco de seguridad ni escáner. Una alarmante falta de seguridad y con un personal de la Guardia Civil que hace lo que puede con el escaso número de efectivos con los que cuenta", continúa. El edificio de Plaza de la Constitución , en el que se ubica el grueso de órganos judiciales y no judiciales, sigue disponiendo de un único ascensor, "claramente insuficiente, sobre todo en caso de avería, y raro es el mes en el que no se produce una".

Ni un extintor en lo Social

En el Informe remitido al TSJA, el juez decano de Algeciras, Alberto Ruiz, realiza una lista de materiales necesarios para los juzgados de lo Social que no tiene desperdicio. Faltan por ejemplo, carteles indicativos de dónde se encuentra. No los hay ni dentro ni fuera, así como tampoco alguno que explique por dónde se accede. Las dependencias no están rotuladas. En algunas se han colocado folios impresos pegados con cinta adhesiva para que el público no tenga que estar preguntando. Hace falta un teléfono en la sala de vistas para los juicios telemáticos. No hay perchero, ni iluminación en el aparcamiento y por no haber, no hay ni extintores o una destructora de papel. Lo que sí existe son goteras.