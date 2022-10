El juez decano estalla contra la congestión de la Justicia de Algeciras: "Es desesperante"

El vocablo 'congestión' viene del latín congestio, -ōnis y significa 'acumulación', 'amontonamiento'. Hace ya algunos años que esta palabra define como ninguna otra a la Justicia del Campo de Gibraltar. Pero, según advierten los que la imparten, nunca tanto como ahora. A todos ellos les pone voz el decano de los jueces de Algeciras, Alberto Ruiz, quien achaca el atasco al deterioro de las infraestructuras y la falta de unas instalaciones adecuadas, que ha alcanzado un nivel "alarmante".

Del embotellamiento de la Justicia en el Campo de Gibraltar hablan los que lo viven cada día, pero también los datos objetivos. Basta con consultar el informe estadístico sobre la situación de los órganos judiciales en el segundo trimestre de 2022, difundido por el Consejo General del Poder Judicial, para comprobar que la tasa que mide la congestión casi se ha duplicado desde que comenzó el año. Este parámetro se calcula sumando los casos ingresados y pendientes y dividiéndolos por los resueltos para determinar así la carga de trabajo. En Algeciras era 1,34 cuando acabó 2021 y ahora es de 2,32. En La Línea es incluso mayor, de 3,25, cuando hace un año era de 1,53. Entonces estaba en 1,78 en San Roque y ahora llega a 4,18.

¿Por qué sucede esto? La respuesta la da el propio Alberto Ruiz: hacen falta otro jugado de 1ª Instancia, otro Social y un Mercantil. Pero sobre todo es necesario mejorar las instalaciones, que suponen "un obstáculo" para la administración de la justicia en la comarca. "Marzales se cae a pedazos, está lleno de cucarachas y no hay condiciones para las personas con movilidad reducida. Cualquier día hay un accidente", explica. "En el mal llamado Palacio de Justicia (plaza de la Constitución) solo hay un ascensor y un funciona un día sí y otro no. La semana pasada tuvimos que llamar a una ambulancia porque a una señora en silla de ruedas que no podía bajar le dio un ataque de ansiedad", relata. Los problemas no acaban ahí, ya que la anunciada obra de reforma de la sede algecireña de la Audiencia Provincial para unificar en un nuevo edificio todos los tribunales está, según Ruiz, "parada". "Según me dicen de la propia consejería no hay nada. Todo lo que se anunció no se va a llevar a cabo y el dinero se habrá ido a otro sitio", continúa.

También preocupa a los jueces la falta de avances para celebrar macrojuicios en el Campo de Gibraltar. El primero de ellos, el de la Operación Dismantle, causa en la que figura Antonio Tejón, presunto líder junto a su hermano Isco del clan de los Castaña, junto a otras 157 personas. "La realidad es que no saben qué van a hacer todavía", explica el decano. "Yo lo tengo muy claro, si fuera por mí pondría a todos los que están en prisión en la calle, porque si la Justicia no es rápida no es justicia y hay personas que podrían salir absueltas después de dos años en la cárcel", manifiesta.

La semana pasada, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer, que se había instalado eventualmente en la calle Muro, regresó a su espacio original tras someterse a mejoras. En principio, al emplazamiento en el que estaba iba a trasladarse Menores, pero ahora no está claro. Todo está en un limbo, porque quizás haya que mover el Contencioso-Administrativo para hacer sitio para los acusados de Dismantle en dos emplazamientos en la plaza de la Constitución.

Alberto Ruiz se confiesa "desesperado" después de seis años como decano. "Soy de Málaga, pero me da pena y rabia que en una ciudad como Algeciras con 120.000 habitantes, industrias y uno de los puertos más importantes, con 22 juzgados, pasen por completo de nosotros", afirma.

"Hay una dejadez absoluta. Se lo he dicho a mis compañeros, dentro de dos años, si llego, concurso y me voy. Te ignoran por completo", asegura en referencia a la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía. "Estamos en una desatención absoluta y una marginación total. No tenemos ni sitio donde aparcar, ni los profesionales ni los ciudadanos que acuden al juzgado, cuando hace tiempo que debería haber un edificio en un lugar cómodo de Algeciras en condiciones. Con lo que han gastado en alquileres hace tiempo que se podría tener", explica.

Ruiz asegura que recientemente tuvo una reunión con la delegada territorial de la Consejería de Justicia, Ana María Bertón, que fue "muy agradable" pero le demostró "que no tiene ni idea de la situación en la comarca". "Me habló, convencida, de que se va a hacer una ciudad de la Justicia, es decir, evidenció una ignorancia absoluta".

La congestión de los juzgados afecta de forma clara a los de Primera Instancia, Social y de Violencia sobre la Mujer, sobre todo este. El Colegio de Abogados de Cádiz denunció en agosto, a través de su delegado Alberto Ibar, la situación “demencial y vergonzosa” que atraviesa.

En Algeciras, en los dos primeros trimestres del año, han ingresado 5.958 asuntos, casi 298 por órgano. Al inicio del periodo había 9.712 y en este tiempo se han resuelto 6.765. En trámite quedan 8.958. Hace un año se habían incorporado más asuntos (6.875), había más en trámite (11.635) y se resolvían más (7.917). En trámite quedaron 10.652. Es decir, hay un paso atrás evidente, mientras los jueces del Campo de Gibraltar reclaman instrumentos suficientes para mejorar la actividad.