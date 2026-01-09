IU exige al PP que actúe en Algeciras y ponga fin al mandato de Landaluce como "alcalde tránsfuga"

Izquierda Unida ha reclamado este viernes al Partido Popular una actuación “inmediata y responsable” ante la situación del Ayuntamiento de Algeciras, gobernado —según la formación— por un "alcalde tránsfuga" tras la baja de militancia en el PP de José Ignacio Landaluce. La coordinadora local de IU, Purificación Alonso, ha lamentado lo que considera una “complicidad” del PP al no adoptar decisiones políticas que pongan fin al actual mandato municipal.

Alonso se ha referido a la situación generada en torno al denominado caso Landaluce y a las informaciones conocidas en el último año, que han situado al alcalde en el centro de la polémica política y judicial. “Todas hemos podido leer escandalizadas las situaciones descritas en los mensajes publicados; todas sabemos que Landaluce está fuera del PP y, por lo tanto, es un alcalde tránsfuga. No es de recibo que ese partido siga escurriendo el bulto y deteriorando la imagen del Ayuntamiento de Algeciras”, ha afirmado la dirigente de IU.

Desde la federación de izquierdas consideran inaceptable la “indolencia” que, a su juicio, está mostrando el PP y advierten de las consecuencias que esta falta de decisiones está teniendo para la proyección pública de la ciudad y de su principal institución. “La dirección popular debe dejar a un lado los cálculos electorales y actuar de acuerdo con la gravedad de los hechos”, ha señalado Alonso.

IU recuerda que la baja de militancia de Landaluce en el PP lo sitúa, políticamente, en la condición de "alcalde tránsfuga", con independencia del desarrollo de los procedimientos administrativos o judiciales en curso. En este sentido, la formación subraya que la respuesta no puede limitarse al ámbito jurídico y exige una "actuación política clara" por parte de los responsables del Partido Popular.

“El PP de Moreno Bonilla debe explicar cuánto tiempo más sus concejales en Algeciras van a seguir sosteniendo al primer alcalde tránsfuga de una gran ciudad andaluza, en un municipio que ya sufrió episodios de transfuguismo, aunque nunca de esta magnitud”, ha añadido la coordinadora local de IU.

Las declaraciones de la formación llegan después de que Landaluce haya anunciado la interposición de una querella criminal contra la secretaria general del PSOE de Algeciras y parlamentaria andaluza, Rocío Arrabal, por presuntos delitos de injurias y calumnias, casi un año después de que la dirigente socialista hiciera públicos mensajes y anunciara una denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Supremo. IU califica esta iniciativa judicial como una “huida hacia adelante” y como un intento de ofrecer al PP argumentos para retrasar la toma de decisiones.

“Moreno Bonilla no puede seguir manteniendo, ni por acción ni por omisión, a una persona de estas características al frente de una de las ciudades más importantes de Andalucía y pretender que el PP no tiene responsabilidad alguna en lo que está ocurriendo”, ha concluido Purificación Alonso a través de un comunicado.