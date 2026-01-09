¿Llegará la borrasca Goretti al Campo de Gibraltar?

El tiempo no da tregua en este arranque de 2026. Hace apenas unos días se despedía la borrasca Francis y, cuando parecía que el sol volvía a instalarse definitivamente sobre el cielo gaditano, un nuevo nombre entra en escena: la borrasca Goretti. Sin embargo, y pese a su potencia, su paso por el Campo de Gibraltar será mucho más discreto de lo que su fama sugiere.

Goretti es una borrasca profunda, formada mediante un proceso de ciclogénesis explosiva, que está golpeando con fuerza el norte de Europa, especialmente Francia y Reino Unido, y que también dejará su huella en el extremo septentrional de España. En el sur, en cambio, su influencia será escasa o prácticamente nula.

Apenas unas gotas y paraguas en pausa

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), este viernes, 9 de enero, existe un 90% de probabilidad de lluvia en el Campo de Gibraltar durante la tarde. No obstante, si llega a registrarse alguna precipitación, será débil y puntual, sin continuidad en las horas posteriores.

Con este panorama, todo apunta a que los paraguas pueden seguir descansando. A partir del sábado, el dominio será claramente del tiempo estable.

Fin de semana estable y cielos despejados

Entre el sábado 10 y el lunes 12 de enero, los cielos en torno al Estrecho se mantendrán despejados o poco nubosos, con predominio de viento de poniente o noroeste, una situación que favorecerá la sensación de estabilidad tras varios días marcados por el frío.

Precisamente, las temperaturas comienzan a recuperarse ligeramente. Tras jornadas con valores muy por debajo de lo habitual, el mercurio se moverá en torno a los 16 grados de máxima y 9 de mínima en los municipios costeros del Campo de Gibraltar. En el interior de la comarca, las mínimas sí descenderán algo más, hasta rondar los 5 grados.

Un contraste radical con el norte de España

Mientras el sur esquiva el temporal, el norte del país presenta un escenario completamente distinto. La borrasca Goretti azota con fuerza el Cantábrico, donde se esperan olas de hasta 8 metros, además de nevadas en cotas de 500 metros en las montañas del norte y rachas de viento de hasta 110 kilómetros por hora en el litoral.

Nombrada por los servicios meteorológicos franceses y situada entre el Paso de Calais y Países Bajos, Goretti seguirá golpeando con intensidad al extremo norte de España. Este viernes ha amanecido con catorce comunidades autónomas en alerta, muchas de ellas en nivel naranja por riesgo importante. En concreto, Aragón, Cataluña y Navarra lo están por nevadas, mientras que Asturias, Cantabria, Galicia y País Vasco permanecen en aviso por fuerte oleaje, según la Aemet.

¿Y después qué? El horizonte meteorológico para el Campo de Gibraltar

Mirando un poco más allá, la Aemet avanza que la semana del 12 al 18 de enero estará marcada por el paso de frentes asociados a borrascas atlánticas, lo que traerá lluvias a buena parte de la Península, sobre todo a la mitad oeste. En el sur y en zonas como el Campo de Gibraltar, las precipitaciones podrían aparecer, pero de forma menos abundante que en Galicia o el interior occidental.

Además, los vientos serán húmedos y templados, por lo que el frío no será especialmente intenso y las temperaturas se situarán por encima de lo normal para esta época del año.

Para la semana del 19 al 26 de enero, los modelos apuntan a un patrón similar, con nuevas borrascas atlánticas y lluvias repartidas, aunque nuevamente más escasas en el área mediterránea y el extremo sur. Eso sí, la Aemet advierte de que, a estos plazos, la incertidumbre es elevada.

De cara a la última semana de enero y el inicio de febrero, no hay todavía una tendencia clara en cuanto a precipitaciones, aunque las temperaturas podrían mantenerse en valores normales o ligeramente superiores.