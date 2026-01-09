La Junta inicia el desembalse controlado del pantano de Almodóvar en Tarifa tras alcanzar su nivel máximo

La Junta de Andalucía ha iniciado a primera hora de este viernes, 9 de enero, un desembalse controlado en el pantano de Almodóvar, situado en el término municipal de Tarifa, después de que el embalse haya alcanzado su nivel máximo dentro de la normalidad como consecuencia de la llegada de correntías tras el paso de la borrasca Francis.

El director general de Infraestructuras del Agua, Álvaro Real, ha confirmado que el caudal aproximado del desembalse es de 1,4 metros cúbicos por segundo y que, si la evolución es la prevista, la maniobra se prolongará hasta el domingo 11 de enero a primera hora, momento en el que se procederá a su cierre.

Según ha explicado Real, esta actuación responde a la necesidad de “ganar cierto volumen de resguardo de cara a posibles próximas precipitaciones”, siguiendo en todo momento las normas de explotación de la presa. Durante el proceso, los técnicos de la Junta analizarán de forma continua la evolución del desembalse para garantizar que se desarrolla con total seguridad.

El embalse de Almodóvar pertenece a la cuenca hidrográfica Guadalete-Barbate, se localiza en el término municipal de Tarifa y abastece al río del mismo nombre. Construido en 1972, cuenta con una superficie de 72 hectáreas y una capacidad total de seis hectómetros cúbicos. La infraestructura se encuentra enclavada en pleno parque natural de Los Alcornocales y se accede a ella por una carretera secundaria desde la localidad de Facinas.

Desde la Junta de Andalucía han subrayado que se trata de una medida preventiva habitual en situaciones de elevada acumulación de agua, cuyo objetivo es mantener márgenes de seguridad suficientes ante posibles episodios de lluvias intensas.

Este desembalse se suma al llevado a cabo el pasado miércoles, 7 de enero, en el pantano de Guadarranque, en el término municipal de Castellar de la Frontera. En ese caso, la Junta inició a las 7:00 horas un desembalse controlado con un caudal de unos 37 metros cúbicos por segundo, tras alcanzar el embalse prácticamente el 100% de su capacidad debido a las intensas precipitaciones registradas el domingo 4 de enero por la borrasca Francis.

Con motivo de aquella actuación, el servicio de emergencias 112 Andalucía solicitó a la población que evitara transitar por las zonas próximas al embalse ante el riesgo de posibles inundaciones aguas abajo. El objetivo, según explicó Álvaro Real, era recuperar en torno a un 10% del volumen del embalse como resguardo, en una operación prevista para 48 o 72 horas y condicionada por las mareas para evitar afecciones a las poblaciones cercanas.

Las lluvias asociadas a la borrasca Francis dejaron registros históricos en el Campo de Gibraltar, con acumulaciones de hasta 280 litros por metro cuadrado en municipios como Jimena de la Frontera, lo que provocó una rápida llegada de agua a los embalses de la zona.