El PP provincial confirma la baja en la militancia de José Ignacio Landaluce

El Partido Popular de Cádiz ha confirmado este viernes que el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha sido apartado de la militancia en la formación. El presidente del PP gaditano, Bruno García, ha precisado a Europa Sur que el regidor de la ciudad "ya está de baja en el Partido Popular".

Landaluce anunció el pasado 10 de diciembre su intención de solicitar una suspensión transitoria de la militancia en el PP como consecuencia de la denuncia interpuesta por el PSOE por supuestos delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y abuso sexual. Una decisión de justificó en no provocar daños al partido al que ha dedicado "cuarenta años".

"Landaluce pidió una suspensión temporal y eso no existe como figura en el Partido Popular, existe la baja. Y, efectivamente, les puedo confirmar que él ya está de baja en el Partido Popular", ha remachado García.

Pese a ello, el regidor sigue constando como miembro del grupo municipal del Partido Popular a efectos del Pleno del Ayuntamiento, tal y como se ha constatado en la mañana de este viernes. Ello se debe a una mera cuestión de tiempos, tal y como se desprende del informe jurídico leído por el secretario municipal, José Luis López Guío. El secretario ha subrayado no tener "constancia fehaciente" de la baja del alcalde en el PP (entendiéndose por tal en el momento de celebrarse el Pleno) que daría lugar a su paso al grupo no adscrito.

Por lo tanto, el paso de Landaluce al grupo no adscrito es más una cuestión de tiempo que de formas. Una vez que suceda, el alcalde dirigirá el Pleno y se regirá por la disciplina de voto del PP, tal y como él mismo ha anunciado que pretende hacer.

"Tenemos dos denuncias cruzadas. Una por parte del PSOE hacia Landaluce y otra de Landaluce al PSOE. Esos son los hechos que tenemos actualmente. Sobre eso les puedo decir, y por el hecho de que él, además, ya está fuera del Partido Popular, pues que nosotros, como Partido Popular de Cádiz y Partido Popular de Algeciras, estamos evaluando la situación en función de los hechos. Y esa evaluación, en función de lo que vaya pasando, será la que nos lleve a tomar decisiones", según García.