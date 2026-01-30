IU exige una auditoría urgente de los colegios de Algeciras tras los daños causados por los últimos temporales

Izquierda Unida ha reclamado este viernes la puesta en marcha de una auditoría técnica del estado de los centros educativos de Algeciras tras los episodios de fuertes lluvias y viento registrados en la ciudad en las últimas semanas, que han vuelto a sacar a la luz graves carencias en las infraestructuras escolares.

La responsable local de IU Algeciras, Purificación Alonso, ha advertido de que “los temporales que venimos padeciendo han puesto de manifiesto las carencias estructurales y los déficits de mantenimiento que sufren los centros educativos de nuestra ciudad, lo que hace necesaria una actuación urgente para corregir los daños ocasionados”.

La federación de izquierdas se ha hecho eco de las numerosas quejas trasladadas por la comunidad educativa, que alertan de la situación vivida en colegios e institutos durante los últimos temporales, con problemas que van desde filtraciones de agua hasta desperfectos que han afectado al normal desarrollo de la actividad lectiva.

Ante este escenario, IU considera imprescindible activar un proceso de auditoría técnica que permita identificar y delimitar con precisión los desperfectos y deficiencias existentes en los centros educativos algecireños. Este diagnóstico, subrayan, debe servir como paso previo a la ejecución de un plan de actuaciones urgentes que permita solventar los problemas que arrastran estos edificios desde hace años.

Desde IU Algeciras señalan que la situación actual es consecuencia, por un lado, del déficit de mantenimiento de los colegios, competencia del Ayuntamiento, y, por otro, de la falta de inversiones en los problemas estructurales, cuya responsabilidad recae en la Junta de Andalucía. Por ello, consideran imprescindible que ambas administraciones coordinen actuaciones de manera inmediata para dar respuesta a las necesidades de las comunidades educativas.

“El temporal ha puesto en evidencia la debilidad de las políticas de conservación de los centros educativos algecireños y el contraste entre la realidad y las declaraciones grandilocuentes del equipo de gobierno de Landaluce”, ha insistido Alonso.

La formación ha concluido lamentando que “en pleno siglo XXI Algeciras siga teniendo que evacuar a niños de sus colegios por inclemencias meteorológicas” y ha reiterado su exigencia de actuaciones urgentes para corregir los déficits de las infraestructuras educativas de la ciudad.