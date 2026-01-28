Interceptan dos toneladas de cocaína rumbo a Algeciras en un buque vigilado desde su salida de Colombia

El nombre de Algeciras vuelve a aparecer ligado a una de las mayores operaciones antidroga desarrolladas en el Caribe. Dos toneladas de cocaína que tenían como destino el puerto algecireño fueron decomisadas por las autoridades colombianas en un buque mercante que había zarpado de Cartagena de Indias, según confirmó este martes el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez Suárez.

La droga viajaba oculta en el CMA CGM Voltaire, un mercante interceptado a 60 millas náuticas al norte de Santa Marta, donde las fuerzas de seguridad procedieron a su inspección. Durante la operación, los agentes hallaron 81 bultos y cuatro panelas sueltas, que quedaron inmediatamente a disposición de la Unidad de Antinarcóticos de la Policía.

En total, según precisó el ministro, se localizaron 2.066 paquetes de cocaína, con un peso conjunto de dos toneladas. Sánchez Suárez subrayó que el buque, cuyo destino final era Algeciras, había estado sometido a vigilancia permanente desde su salida de Cartagena, con seguimiento continuo y el uso de sensores FLIR.

La operación fue desarrollada por la Armada de Colombia, con el apoyo del Comando Aéreo de Combate de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC). Por el momento, no se han reportado detenciones relacionadas con este decomiso.

Esta incautación se suma a otra operación reciente de gran envergadura. Apenas un día antes, autoridades de Colombia y Portugal interceptaron nueve toneladas de cocaína cerca de las islas Azores, en el océano Atlántico, una actuación que se saldó con la detención de cuatro personas.

El pasado 7 de enero, el presidente colombiano, Gustavo Petro, destacó el aumento de las incautaciones de droga durante su mandato, iniciado el 7 de agosto de 2022 y que concluye este año. Según afirmó entonces, su Gobierno superará las 3.500 toneladas de droga decomisadas, una cifra que calificó de histórica.

“Nunca ningún Gobierno, ni del mundo ni de Colombia, ha logrado esa cantidad de cocaína incautada”, expresó el mandatario.