El IES Torre Almirante de Algeciras tendrá un edificio nuevo para implantar el ciclo de automatización y robótica industrial

El Instituto de Educación Secundaria Torre Almirante de Algeciras está a punto de dar un salto cualitativo en su oferta formativa. El alcalde de la ciudad, José Ignacio Landaluce, ha anunciado este domingo las obras de ampliación del centro, una actuación que permitirá implantar el nuevo ciclo formativo de grado superior en automatización y robótica industrial, una de las especialidades con mayor demanda en el sector industrial actual.

La intervención, que cuenta con una inversión de 974.810 euros financiada por la Junta de Andalucía, representa un hito para la educación pública algecireña. "Hoy es un día importante para Algeciras", ha afirmado Landaluce durante el acto institucional, en el que también han participado el teniente de alcalde delegado de Educación, Javier Vázquez; el subdelegado de la Junta de Andalucía en la comarca, Javier Ros; y el director del IES Torre Almirante, José Ferrero.

Un edificio diseñado para la innovación educativa

La ampliación contempla la construcción de un edificio accesible de dos plantas que albergará instalaciones de vanguardia para la formación tecnológica. Entre los nuevos espacios destacan un aula polivalente, un aula de informática, un laboratorio automático de más de 120 metros cuadrados y un taller de sistemas automáticos de más de 130 metros cuadrados, infraestructuras imprescindibles para impartir el ciclo formativo con los estándares de calidad que exige la industria actual.

"El Torre Almirante no solo gana metros cuadrados; gana calidad educativa, oportunidades y futuro para los jóvenes de Algeciras", ha subrayado el alcalde, quien ha destacado el valor estratégico de esta inversión: "Invertir en educación no es un gasto: es la inversión más rentable que puede hacer una ciudad".

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, acompañado por el teniente de alcalde delegado de Educación, Javier Vázquez, y el subdelegado de la Junta de Andalucía en la comarca, Javier Ros en el IES Torre Almirante.

Coordinación institucional y compromiso con Algeciras

El primer edil ha puesto especial énfasis en la colaboración entre administraciones como clave del éxito de este proyecto. "Este proyecto nace del compromiso, del esfuerzo compartido y del entendimiento entre administraciones", ha señalado Landaluce, quien ha agradecido expresamente el respaldo del Gobierno andaluz: "La Junta de Andalucía, con su presidente Juanma Moreno, ha demostrado una vez más su compromiso firme con Algeciras".

El Ayuntamiento de Algeciras, a través de la Gerencia de Urbanismo, ya ha dado el visto bueno al proyecto en una sesión presidida por el alcalde y en la que estuvo presente la teniente de alcalde delegada de Urbanismo, facilitando así los trámites administrativos necesarios para el inicio de las obras.

Más de 400.000 euros en mejoras recientes

El subdelegado de la Junta de Andalucía en el Campo de Gibraltar, Javier Ros, ha recordado que esta ampliación se suma a otras inversiones significativas realizadas en el centro durante los últimos años. La Consejería de Desarrollo Educativo ha destinado más de 336.000 euros a mejoras de equipamiento en el IES Torre Almirante, además de 37.000 euros concedidos este año para la mejora de espacios y otros 60.000 euros en el marco del programa confort térmico.

"Nuestro objetivo es seguir ofreciendo a los alumnos de Algeciras una formación de calidad con los mejores recursos posibles", ha afirmado Ros, destacando que con esta nueva actuación la inversión total "se acerca al millón de euros", una cifra que refleja la apuesta decidida de la Junta por reforzar la educación pública en la comarca.

Preparar a los jóvenes para los empleos del futuro

Por su parte, el delegado municipal de Educación, Javier Vázquez, ha resaltado el carácter estratégico de este nuevo ciclo formativo para el futuro laboral de los jóvenes algecireños. "Con esta ampliación reforzamos la preparación de nuestros jóvenes para los retos del futuro, fomentando la innovación y las competencias digitales que serán clave en el mercado laboral del siglo XXI", ha explicado el edil.

Vázquez ha manifestado la ambición del Ayuntamiento de convertir a la ciudad en un referente educativo: "Queremos que Algeciras sea un referente educativo en Andalucía", una declaración que subraya la apuesta municipal por la formación profesional de calidad como motor de desarrollo económico y social.

La implantación del ciclo formativo de grado superior en automatización y robótica industrial responde a la creciente demanda de perfiles técnicos especializados en un sector industrial en plena transformación digital, ofreciendo a los estudiantes algecireños la posibilidad de formarse en competencias altamente valoradas sin necesidad de desplazarse fuera de la ciudad.