El IES Torre Almirante de Algeciras contará con un aula de tecnología aplicada en FP el próximo curso

El IES Torre Almirante de Algeciras estrenará el próximo curso 2025/2026 una nueva Aula de Tecnología Aplicada (Ateca), un espacio innovador destinado a modernizar la enseñanza de la Formación Profesional y acercar al alumnado a las herramientas digitales y tecnológicas que demanda el mercado laboral actual.

La incorporación de esta aula sitúa al centro algecireño entre los 11 institutos de la provincia de Cádiz que suman este tipo de instalaciones a su oferta educativa para el próximo curso. Con ellas, la provincia alcanzará un total de 33 aulas Ateca operativas a partir de septiembre, consolidando así su posición como referente en innovación aplicada a la FP.

Las aulas Ateca reproducen entornos laborales reales gracias a tecnologías emergentes como la realidad virtual y aumentada, la robótica o la impresión 3D. El objetivo es que los estudiantes adquieran competencias digitales avanzadas y refuercen sus habilidades prácticas, el trabajo en equipo y la creatividad, mejorando de esta forma su empleabilidad.

Cada aula cuenta con una dotación de 55.000 euros en equipamiento, financiada por el Plan de Modernización de la Formación Profesional, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia impulsado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional.

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional subraya que la implantación de estas aulas es clave para “adaptar la FP andaluza a los retos de la digitalización y estrechar lazos con el sector productivo”, favoreciendo la inserción laboral del alumnado.