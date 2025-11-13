Más de dos millones para el Campo de Gibraltar: la Junta impulsa un ambicioso plan de climatización en 123 centros educativos

El patio de un colegio público en Algeciras con zonas techadas para los días de lluvia.

El Gobierno andaluz ha puesto en marcha un plan sin precedentes para mejorar el bienestar térmico y la eficiencia energética de los centros educativos públicos. La delegada del Gobierno andaluz en Cádiz, Mercedes Colombo, ha anunciado este jueves una inversión total de 7.954.671 euros en 505 colegios e institutos de la provincia dentro del nuevo programa autonómico Mejora tu centro, impulsado por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional.

De esa cantidad, más de dos millones de euros (2.100.784) se destinarán al Campo de Gibraltar, beneficiando a 123 centros educativos de la comarca, lo que convierte a esta zona en una de las más favorecidas por la iniciativa. La presentación del plan se ha celebrado en la sede de la Junta en Algeciras, con la presencia del alcalde José Ignacio Landaluce y del delegado territorial de Educación, José Ángel Aparicio.

Autonomía y gestión directa para los centros

Una de las principales novedades del plan es su modelo de gestión directa, que permitirá a cada centro decidir en qué invertir los fondos asignados. La Junta transferirá el dinero de forma inmediata a los colegios e institutos, que podrán destinarlo a actuaciones como instalación de toldos, zonas de sombra, ventilación, aparatos de aire acondicionado, aislamiento térmico o mejoras eléctricas.

“El objetivo es dar autonomía y agilidad a los centros, para que encuentren soluciones adaptadas al clima y a las necesidades de cada territorio”, ha explicado Colombo. Las actuaciones deberán estar finalizadas antes del 30 de septiembre de 2026, y se desarrollarán en paralelo al Plan de Bioclimatización que sigue ejecutándose en Andalucía.

Inversiones en el Campo de Gibraltar

La comarca recibirá una inyección de más de dos millones de euros, que se distribuirán entre sus municipios del siguiente modo:

Algeciras : 47 centros, con una inversión total de 866.059,27 euros.

: 47 centros, con una inversión total de 866.059,27 euros. La Línea de la Concepción : 28 centros, 473.221,46 euros.

: 28 centros, 473.221,46 euros. San Roque y sus barriadas : 19 centros, 290.135,50 euros.

: 19 centros, 290.135,50 euros. Los Barrios : 11 centros, 209.474,50 euros.

: 11 centros, 209.474,50 euros. Tarifa : 9 centros, 152.971,74 euros.

: 9 centros, 152.971,74 euros. Jimena de la Fronter a: 5 centros, 65.294,75 euros.

a: 5 centros, 65.294,75 euros. Castellar de la Frontera : 21.279,39 euros para el CEIP Tierno Galván y el IES Almoraima.

: 21.279,39 euros para el CEIP Tierno Galván y el IES Almoraima. San Martín del Tesorillo: 22.348,09 euros para el CEIP José Luis Sánchez y el IES Azahar.

“Se trata de una potente inversión del Gobierno andaluz en colegios, institutos y centros docentes del Campo de Gibraltar”, ha subrayado Colombo, quien ha destacado que el plan “cumple con el compromiso del presidente Juanma Moreno de mejorar las condiciones de bienestar y confort en las aulas”.

Mercedes Colombo, acompañada por el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, destaca que esta medida supondrá para el Campo de Gibraltar una inversión de más de 2 millones de euros que beneficiará a 123 centros docentes de la comarca. / Junta de Andalucía

Compromiso institucional con la educación

Por su parte, el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha celebrado la coordinación entre administraciones y ha recordado que el Ayuntamiento también destinará 1,15 millones de euros en 2025 a la mejora de los colegios de la ciudad.

“Estas inversiones de la Junta se suman a las actuaciones municipales, en una clara muestra de que la colaboración institucional es la mejor fórmula para ofrecer a nuestros alumnos, profesores y familias los espacios educativos que merecen”, ha señalado Landaluce. El alcalde también ha destacado el impulso a la formación profesional adaptada a los sectores productivos del Campo de Gibraltar, “clave para el futuro laboral de nuestros jóvenes y el desarrollo económico de la comarca”.

Una de las provincias con mayor inversión

Cádiz es, según la Junta, una de las provincias andaluzas que más inversión recibirá dentro del plan. Tras el Campo de Gibraltar, destacan las partidas asignadas a la Bahía de Cádiz, con casi 2,4 millones de euros; la Campiña, con 1,2 millones; la Sierra de Cádiz, con 848.892,87 euros; la Costa Noroeste, con 793.030,14 euros, y La Janda, con 607.291,94 euros.