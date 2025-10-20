Dos heridos por arma blanca, tres detenidos y una joven rescatada del agua en la dársena del Saladillo, balance del fin de semana en Algeciras

Un fin de semana más, la ciudad de Algeciras registró un balance negativo de agresiones con arma blanca. El balance fue esta vez de dos heridos, que fueron fueron atendidos en el servicio de Urgencias del hospital Punta de Europa, y tres detenidos por estos hechos, según fuentes policiales consultadas por esta redacción.

El primero de estos sucesos tuvo lugar el viernes, 17 de octubre, en la calle Tórtola, en la barriada del Acebuchal. A resultas de una pelea, un individuo recibió un corte por parte de otro, que fue detenido por la Policía Nacional.

Horas después, ya en la madrugada del sábado, agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local se desplazaron hasta la dársena del Saladillo, donde instantes antes un joven se había lanzado al agua para rescatar del agua a una joven en aparente estado de embriaguez.

Relacionado Montañas de alga asiática invaden la playa de Getares en Algeciras tras varios días de levante

Las versiones respecto a lo ocurrido difieren, ya que hay quienes mantienen que la joven se habría precipitado accidentalmente al agua, pero también quienes aseguran que fue arrojada de forma intencionada tras una discusión en la zona del botellón. "Se salvó de milagro", aseguran las fuentes.

En la madrugada del domingo, en el pasaje de Fuente Nueva, se produjo una segunda reyerta, a resultas de la cual resultó herido otro hombre. La Policía Nacional detuvo a dos personas, un hombre y una mujer.