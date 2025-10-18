La unión vecinal ha vuelto a ser determinante en la Urbanización del Faro de Punta Carnero, donde alrededor de medio centenar de vecinos se coordinaron este sábado para poner fin a una ocupación ilegal que había generado preocupación en la zona.

Gracias a la rápida intervención conjunta entre los residentes y la Policía Nacional, el grupo de okupas fue desalojado a las 14:00, sin que se produjeran incidentes graves.

Los vecinos, que ya venían organizándose para afrontar distintos problemas comunitarios —como el reciente incendio que consiguieron extinguir de manera conjunta en una de las parcelas—, expresaron su agradecimiento por la “eficaz y pronta actuación” de los agentes policiales.

No obstante, la inquietud persiste en la urbanización. Según relatan varios residentes, el cabecilla del grupo desalojado habría lanzado amenazas contra algunos vecinos, lo que mantiene en alerta a la comunidad ante un posible regreso de los okupas.

“Estamos contentos con el resultado, pero seguimos preocupados. Sabemos que pueden volver en cualquier momento”, señaló uno de los portavoces vecinales, que insistió en la necesidad de mantener la vigilancia y la cooperación con las autoridades.

La Policía Nacional ha reforzado su presencia en la zona y mantiene abierta la investigación para prevenir nuevos intentos de ocupación y garantizar la seguridad de los residentes de Punta Carnero.