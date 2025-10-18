Los tres pescadores detenidos en el Estrecho con un atún rojo de 90 kilos, condenados: seis meses de prisión y dos años sin entrar en aguas españolas

Los tres pescadores marroquíes que fueron detenidos en aguas del Estrecho cercanas a Ceuta por la Guardia Civil tras ser sorprendidos con un atún rojo de unos 90 kilos han sido condenados a seis meses de prisión por un delito contra la flora y la fauna, según ha informado El Faro de Ceuta.

Los acusados, naturales de la localidad marroquí de Beliones, han reconocido los hechos ante el juez y aceptado la condena, que se ha visto reducida de nueve a seis meses por su conformidad. La pena queda suspendida al no contar con antecedentes penales, aunque se les impone la prohibición de entrar en Ceuta durante los próximos dos años, lo que implica también la imposibilidad de faenar en aguas españolas durante ese periodo. Si la Guardia Civil los interceptara de nuevo en la zona, la suspensión sería revocada y deberían ingresar en prisión.

Los tres hombres habían permanecido detenidos en dependencias de la Guardia Civil durante las últimas 24 horas, hasta la celebración del juicio rápido. Tras dictarse la sentencia —que es firme y no admite recurso— han quedado en libertad y recuperarán la embarcación que fue intervenida por el Servicio Marítimo, con la obligación de abandonar de inmediato aguas españolas.

La causa se inició tras una operación desarrollada el jueves por la mañana, cuando una patrullera de la Benemérita detectó una pequeña embarcación procedente de Marruecos navegando en dirección a la bocana del puerto ceutí. En su interior localizaron un ejemplar de atún rojo (Thunnus thynnus), una especie protegida cuya captura está prohibida fuera de los periodos autorizados. El Seprona de la Guardia Civil elaboró el informe técnico que sirvió de base para la acusación, tal como adelantó El Faro de Ceuta.

El delito y sus consecuencias

El delito contra la flora y fauna se aplica a cualquier acción ilegal que afecte a especies silvestres o sus hábitats, incluyendo la caza, pesca o comercio de animales protegidos. En casos graves, como la captura de ejemplares en veda o sin licencia, puede conllevar penas de prisión y la incautación de medios utilizados para la infracción.

En este caso, la veda del atún rojo —una de las especies más vigiladas del Mediterráneo— comenzó el pasado 15 de octubre. Su captura fuera de temporada supone una infracción grave o muy grave según la legislación pesquera española, con sanciones que pueden alcanzar los 60.000 euros o derivar en responsabilidad penal, como ha ocurrido en este procedimiento.

El atún rojo es considerado un auténtico tesoro del estrecho de Gibraltar, emblema de la pesca tradicional gaditana, pero también una especie sometida a cuotas estrictas para evitar su sobreexplotación.