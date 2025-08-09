Ocio
Qué hacer hoy en el Campo de Gibraltar: 9 de agosto
Fotos de la manifestación contra el uso del Puerto de Algeciras, para las operaciones de abastecimiento de Israel en la guerra con Gaza
Fotos de la manifestación contra el uso del Puerto de Algeciras, para las operaciones de abastecimiento de Israel en la guerra con Gaza / Erasmo Fenoy

La Plataforma Campo de Gibraltar con Palestina clama por el fin de las escalas en Algeciras para abastecer a Israel

La Plataforma Campo de Gibraltar con Palestina, integrada por entidades sociales y ciudadanos de la comarca, ha protestado este sábado contra el uso de puertos españoles, como el de Algeciras, para las operaciones de abastecimiento de Israel en la guerra con Gaza.

Un grupo de ciudadanos, con numerosas banderas palestinas, ha marchado entre la estatua de Paco de Lucía y la sede de la Autoridad Portuaria, en el Paseo de la Conferencia, para reclamar el fin de las escalas de buques mercantes como el Overseas Santorini y el Maersk Norfolk, usados para estos fines.

