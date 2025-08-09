Fotos de la manifestación contra el uso del Puerto de Algeciras, para las operaciones de abastecimiento de Israel en la guerra con Gaza

La Plataforma Campo de Gibraltar con Palestina, integrada por entidades sociales y ciudadanos de la comarca, ha protestado este sábado contra el uso de puertos españoles, como el de Algeciras, para las operaciones de abastecimiento de Israel en la guerra con Gaza.
Un grupo de ciudadanos, con numerosas banderas palestinas, ha marchado entre la estatua de Paco de Lucía y la sede de la Autoridad Portuaria, en el Paseo de la Conferencia, para reclamar el fin de las escalas de buques mercantes como el Overseas Santorini y el Maersk Norfolk, usados para estos fines.
1/39Fotos de la manifestación contra el uso del Puerto de Algeciras, para las operaciones de abastecimiento de Israel en la guerra con Gaza/Erasmo Fenoy
2/39Fotos de la manifestación contra el uso del Puerto de Algeciras, para las operaciones de abastecimiento de Israel en la guerra con Gaza/Erasmo Fenoy
3/39Fotos de la manifestación contra el uso del Puerto de Algeciras, para las operaciones de abastecimiento de Israel en la guerra con Gaza/Erasmo Fenoy
4/39Fotos de la manifestación contra el uso del Puerto de Algeciras, para las operaciones de abastecimiento de Israel en la guerra con Gaza/Erasmo Fenoy
5/39Fotos de la manifestación contra el uso del Puerto de Algeciras, para las operaciones de abastecimiento de Israel en la guerra con Gaza/Erasmo Fenoy
6/39Fotos de la manifestación contra el uso del Puerto de Algeciras, para las operaciones de abastecimiento de Israel en la guerra con Gaza/Erasmo Fenoy
7/39Fotos de la manifestación contra el uso del Puerto de Algeciras, para las operaciones de abastecimiento de Israel en la guerra con Gaza/Erasmo Fenoy
8/39Fotos de la manifestación contra el uso del Puerto de Algeciras, para las operaciones de abastecimiento de Israel en la guerra con Gaza/Erasmo Fenoy
9/39Fotos de la manifestación contra el uso del Puerto de Algeciras, para las operaciones de abastecimiento de Israel en la guerra con Gaza/Erasmo Fenoy
10/39Fotos de la manifestación contra el uso del Puerto de Algeciras, para las operaciones de abastecimiento de Israel en la guerra con Gaza/Erasmo Fenoy
11/39Fotos de la manifestación contra el uso del Puerto de Algeciras, para las operaciones de abastecimiento de Israel en la guerra con Gaza/Erasmo Fenoy
12/39Fotos de la manifestación contra el uso del Puerto de Algeciras, para las operaciones de abastecimiento de Israel en la guerra con Gaza/Erasmo Fenoy
13/39Fotos de la manifestación contra el uso del Puerto de Algeciras, para las operaciones de abastecimiento de Israel en la guerra con Gaza/Erasmo Fenoy
14/39Fotos de la manifestación contra el uso del Puerto de Algeciras, para las operaciones de abastecimiento de Israel en la guerra con Gaza/Erasmo Fenoy
15/39Fotos de la manifestación contra el uso del Puerto de Algeciras, para las operaciones de abastecimiento de Israel en la guerra con Gaza/Erasmo Fenoy
16/39Fotos de la manifestación contra el uso del Puerto de Algeciras, para las operaciones de abastecimiento de Israel en la guerra con Gaza/Erasmo Fenoy
17/39Fotos de la manifestación contra el uso del Puerto de Algeciras, para las operaciones de abastecimiento de Israel en la guerra con Gaza/Erasmo Fenoy
18/39Fotos de la manifestación contra el uso del Puerto de Algeciras, para las operaciones de abastecimiento de Israel en la guerra con Gaza/Erasmo Fenoy
19/39Fotos de la manifestación contra el uso del Puerto de Algeciras, para las operaciones de abastecimiento de Israel en la guerra con Gaza/Erasmo Fenoy
20/39Fotos de la manifestación contra el uso del Puerto de Algeciras, para las operaciones de abastecimiento de Israel en la guerra con Gaza/Erasmo Fenoy
21/39Fotos de la manifestación contra el uso del Puerto de Algeciras, para las operaciones de abastecimiento de Israel en la guerra con Gaza/Erasmo Fenoy
22/39Fotos de la manifestación contra el uso del Puerto de Algeciras, para las operaciones de abastecimiento de Israel en la guerra con Gaza/Erasmo Fenoy
23/39Fotos de la manifestación contra el uso del Puerto de Algeciras, para las operaciones de abastecimiento de Israel en la guerra con Gaza/Erasmo Fenoy
24/39Fotos de la manifestación contra el uso del Puerto de Algeciras, para las operaciones de abastecimiento de Israel en la guerra con Gaza/Erasmo Fenoy
25/39Fotos de la manifestación contra el uso del Puerto de Algeciras, para las operaciones de abastecimiento de Israel en la guerra con Gaza/Erasmo Fenoy
26/39Fotos de la manifestación contra el uso del Puerto de Algeciras, para las operaciones de abastecimiento de Israel en la guerra con Gaza/Erasmo Fenoy
27/39Fotos de la manifestación contra el uso del Puerto de Algeciras, para las operaciones de abastecimiento de Israel en la guerra con Gaza/Erasmo Fenoy
28/39Fotos de la manifestación contra el uso del Puerto de Algeciras, para las operaciones de abastecimiento de Israel en la guerra con Gaza/Erasmo Fenoy
29/39Fotos de la manifestación contra el uso del Puerto de Algeciras, para las operaciones de abastecimiento de Israel en la guerra con Gaza/Erasmo Fenoy
30/39Fotos de la manifestación contra el uso del Puerto de Algeciras, para las operaciones de abastecimiento de Israel en la guerra con Gaza/Erasmo Fenoy
31/39Fotos de la manifestación contra el uso del Puerto de Algeciras, para las operaciones de abastecimiento de Israel en la guerra con Gaza/Erasmo Fenoy
32/39Fotos de la manifestación contra el uso del Puerto de Algeciras, para las operaciones de abastecimiento de Israel en la guerra con Gaza/Erasmo Fenoy
33/39Fotos de la manifestación contra el uso del Puerto de Algeciras, para las operaciones de abastecimiento de Israel en la guerra con Gaza/Erasmo Fenoy
34/39Fotos de la manifestación contra el uso del Puerto de Algeciras, para las operaciones de abastecimiento de Israel en la guerra con Gaza/Erasmo Fenoy
35/39Fotos de la manifestación contra el uso del Puerto de Algeciras, para las operaciones de abastecimiento de Israel en la guerra con Gaza/Erasmo Fenoy
36/39Fotos de la manifestación contra el uso del Puerto de Algeciras, para las operaciones de abastecimiento de Israel en la guerra con Gaza/Erasmo Fenoy
37/39Fotos de la manifestación contra el uso del Puerto de Algeciras, para las operaciones de abastecimiento de Israel en la guerra con Gaza/Erasmo Fenoy
38/39Fotos de la manifestación contra el uso del Puerto de Algeciras, para las operaciones de abastecimiento de Israel en la guerra con Gaza/Erasmo Fenoy
39/39Fotos de la manifestación contra el uso del Puerto de Algeciras, para las operaciones de abastecimiento de Israel en la guerra con Gaza/Erasmo Fenoy