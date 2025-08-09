La Plataforma Campo de Gibraltar con Palestina, integrada por entidades sociales y ciudadanos de la comarca, ha protestado este sábado contra el uso de puertos españoles, como el de Algeciras, para las operaciones de abastecimiento de Israel en la guerra con Gaza. Un grupo de ciudadanos, con numerosas banderas palestinas, ha marchado entre la estatua de Paco de Lucía y la sede de la Autoridad Portuaria, en el Paseo de la Conferencia, para reclamar el fin de las escalas de buques mercantes como el Overseas Santorini y el Maersk Norfolk, usados para estos fines.

"No es una guerra, es un genocidio", ha sido una de las consignas más escuchadas en el trayecto junto con el sonido de caceroladas, silbatos y otros instrumentos para llamar la atención de los viandantes, además de varias pancartas reclamando el fin del genocidio.

"El Overseas Santorini y el Maersk Norfolk transportan armamento, municiones, combustibles o excavadoras con destino a Israel. Este material bélico, lejos de fomentar la seguridad, contribuye directamente a la intensificación del conflicto en Gaza donde el pueblo palestino vive bajo una ofensiva militar que ha provocado miles de víctimas civiles, entre ellos una abrumadora cantidad de niños y mujeres etc. No podemos seguir colaborando con el genocidio del pueblo palestino", han expresado los convocantes de la marcha en un comunicado.

Para la plataforma, no resulta "ético" permitir la escala de buques que nutren estas operaciones bélicas. "Convierten a nuestro país en cómplice indirecto de crimen de guerra. Por eso le pedimos al Gobierno de España, y en particular al Ministerio de Transporte y de Asuntos Exteriores, la prohibición inmediata del tránsito a embarcaciones que transporten cargamento bélico hacía zonas en conflicto que suponen la violación del Tratado sobre comercio de armas que prohíbe transferencias para cometer genocidio, crímenes de guerra o lesa humanidad. Y también a toda la comunidad portuaria y a la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras que no sea cómplice con el genocidio en Gaza y no colabore ni autorice el tránsito de los barcos que transporten cargamento bélico, bienes o combustible para Israel", ha abundado la plataforma.

El buque cisterna Overseas Santorini hizo a finales de julio su undécima escala en el Puerto de Algeciras como parte de la cadena logística de abastecimiento militar a Israel en plena guerra en Gaza. Su presencia evidencia que hasta la fecha, el Gobierno de España no ha decretado formalmente un embargo de armas a Israel y las relaciones armamentísticas entre ambos países son más “vivas”, “abundantes” y “lucrativas” desde octubre de 2023. Así lo denuncian la Red Solidaria Contra la Ocupación de Palestina (RESCOP) y la Campaña Fin al Comercio de Armas con Israel, que también ha criticado la presencia en el Puerto de Barcelona del Overseas Suncoast, igualmente integrado en el Tanker Security Program (TSP) del Departamento de Defensa de Estados Unidos.

Según la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA), el Overseas Santorini fondeó en sus instalaciones el 21 de julio y permaneció ocho horas para hacer búnkering. La APBA afirma que en ese momento no pesaba sobre el buque prohibición o limitación alguna para hacer escala en Algeciras y que, en cualquier caso, no es competente para decretarla.

El Overseas Santorini, con bandera de EEUU, tiene la consideración de “buque de estado”, al formar parte de la cadena de suministros de las fuerzas armadas estadounidenses y sus aliados en todo el mundo. Como tal, el barco está al servicio del Departamento de Defensa de Estados Unidos, adscrito al mando de su armada (Military Sealift Command).

Su consideración como “buque de estado” de EEUU concede al Overseas Santorini una serie de privilegios, como ocurre con los buques de guerra. De hecho, no se puede intervenir en ellos -por ejemplo, para que un equipo de inspección suba a bordo- como sí pasa con cualquier mercante. En cierto sentido y de acuerdo con la convención del mar de Naciones Unidas, goza de cierta inmunidad.