Fotos del desayuno-coloquio 'Infraestructuras: un pilar esencial para el desarrollo de la provincia' de la Diputación Provincial de Cádiz
El Centro de Interpretación Paco de Lucía de Algeciras ha acogido este miércoles la jornada Infraestructuras: Un pilar esencial para el desarrollo de la provincia, organizada por la Diputación Provincial de Cádiz con la colaboración del Grupo Joly y el diario Europa Sur, cabecera de la editora en el Campo de Gibraltar.
Las carreteras, el desarrollo ferroviario, la distribución de electricidad y el abastecimiento de agua son carencias de la comarca compartidas con el conjunto de la provincia de Cádiz y que, en ambos casos, condicionan y lastran su desarrollo ante retos como la transición energética.
Cuatro asignaturas pendientes que han centrado el debate en sendas mesas y que han contado con la participación de Almudena Martínez, presidenta de la Diputación Provincial de Cádiz, junto a Antonio Moreno, presidente de la Asociación de Grandes Industrias del Campo de Gibraltar (AGI), participaron en la primera sesión moderada por Javier Chaparro, director de Europa Sur.
El vicepresidente y responsable del área de Desarrollo Local de la Diputación de Cádiz, Sebastián Hidalgo; la presidenta de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, Susana Pérez; y el alcalde de Tarifa, José Antonio Santos, han participado en la segunda mesa, moderada por Alberto Rodríguez, jefe de sección de Campo de Gibraltar de Europa Sur, y centrada en las carencias de la comarca.
