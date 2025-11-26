Fotos del desayuno-coloquio 'Infraestructuras: un pilar esencial para el desarrollo de la provincia' de la Diputación Provincial de Cádiz

Planes
El Centro de Interpretación Paco de Lucía de Algeciras ha acogido este miércoles la jornada Infraestructuras: Un pilar esencial para el desarrollo de la provincia, organizada por la Diputación Provincial de Cádiz con la colaboración del Grupo Joly y el diario Europa Sur, cabecera de la editora en el Campo de Gibraltar.

Las carreteras, el desarrollo ferroviario, la distribución de electricidad y el abastecimiento de agua son carencias de la comarca compartidas con el conjunto de la provincia de Cádiz y que, en ambos casos, condicionan y lastran su desarrollo ante retos como la transición energética.

Cuatro asignaturas pendientes que han centrado el debate en sendas mesas y que han contado con la participación de Almudena Martínez, presidenta de la Diputación Provincial de Cádiz, junto a Antonio Moreno, presidente de la Asociación de Grandes Industrias del Campo de Gibraltar (AGI), participaron en la primera sesión moderada por Javier Chaparro, director de Europa Sur.

El vicepresidente y responsable del área de Desarrollo Local de la Diputación de Cádiz, Sebastián Hidalgo; la presidenta de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, Susana Pérez; y el alcalde de Tarifa, José Antonio Santos, han participado en la segunda mesa, moderada por Alberto Rodríguez, jefe de sección de Campo de Gibraltar de Europa Sur, y centrada en las carencias de la comarca.

