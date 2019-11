'Conversaciones entre flamencos', segundo libro del presidente honorario del Cante Grande de Algeciras

Conversaciones entre flamencos es el segundo libro en solitario de José Vargas, presidente honorario de la Sociedad del Cante Grande de Algeciras. Su presentación es uno de los platos que ofrece el menú de actos de la XXVII Palma de Plata Ciudad, uno de los principales reconocimientos flamencos de Andalucía y que, en esta edición, homenajeará en el teatro municipal Florida, el viernes 29, a las cantaoras jerezanas Tía Juana la del Pipa, Dolores Agujetas y la lebrijana Inés Bacán.

El libro, editado por el sello tarifeño Imagenta, se presenta este jueves, 28 de noviembre, a las 19:00 en el centro documental José Luis Cano de la avenida Capitán Ontañón, frente a la Residencia Militar. Consta de 160 páginas y 15 capítulos y su autor se lo ha dedicado a sus nietos Mateo, Valentina, Mateo (hay dos mateos en su familia), José Luis, Manuela y Enrique y a los socios y directivos de la peña de la que es presidente de honor.

Vargas Quirós tenía pendiente publicar un análisis de las letras de los cantes. En este volumen cumple ese deseo y va un poco más allá: "Lo que dice cada cante siempre me ha llamado mucho la atención y pensé en escribir una pequeña conferencia en la que incluir eso mismo y anécdotas, otras vivencias e historias. Al ver la extensión me di cuenta de que daba para un libro y por eso me lancé".

Algunas de las vivencias flamencas son propias y otras recogidas de la tradición oral perteneciente a este patrimonio musical que constituye el principal emblema cultural de Andalucía. La obra cuenta con un prólogo de su amigo y exalcalde de Algeciras Juan Antonio Palacios, quien participará en la presentación de Conversaciones entre flamencos.