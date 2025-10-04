La fiscalía pide 8 años y medio de cárcel para un guardia civil por facilitar el paso de hachís entre Ceuta y Algeciras

La Fiscalía ha solicitado ocho años y medio de prisión y 20 años de inhabilitación absoluta para el ejercicio del cargo de guardia civil para J.F., acusado de colaborar con organizaciones dedicadas al tráfico de drogas entre Ceuta y Algeciras en el marco de la operación ATAM-Macetero.

Esta importante intervención policial contra el narcotráfico y la corrupción en el Estrecho de Gibraltar, con 14 registros en las ciudades de Ceuta, Algeciras y Zaragoza, fue liderada por la UDYCO de la Policía Nacional y el Servicio de Información de la Guardia Civil. Culminó en febrero de 2025 con la detención de 24 personas, incluyendo al agente de la Guardia Civil destinado en Ceuta.

Según el escrito de calificación inicial, publicado por El Faro de Ceuta, J.F. es considerado responsable de un delito contra la salud pública cometido en el ejercicio de su cargo y de dos delitos de pertenencia a grupo criminal, debido a su implicación con al menos dos organizaciones dedicadas al pase de drogas.

Por el delito de tráfico de drogas, Fiscalía reclama 4 años y medio de cárcel y la mencionada inhabilitación. Por cada uno de los dos delitos de pertenencia a organización criminal, pide 2 años de prisión adicionales. La causa incluye a 26 acusados más, con penas que oscilan alrededor de 5 años de cárcel.

Reiterada colaboración con el narcotráfico

El Ministerio Fiscal sostiene que J.F. utilizó su condición de miembro de la Guardia Civil para facilitar embarques de vehículos cargados de droga, aprovechando su trabajo en el puerto y estableciendo vínculos con organizaciones criminales desde Ceuta hasta Algeciras.

La Fiscalía subraya que la actividad ilícita del agente consistía en permitir el acceso y embarque de vehículos previamente designados, eludiendo los controles habituales a cambio de contraprestaciones económicas, y que su participación no fue esporádica, sino sostenida desde febrero de 2024 hasta enero de 2025.

El agente fue detenido en la madrugada del 11 de febrero en su domicilio, esposado por sus propios compañeros tras meses de investigaciones complejas. La Fiscalía destaca que actuó con pleno conocimiento de la ilegalidad, comprometiendo la seguridad y el servicio público.

Magnitud del tráfico y grupos implicados

Según las investigaciones de Policía Nacional y Guardia Civil, J.F. colaboraba con dos grupos criminales bien definidos y con otros individuos independientes, permitiendo el paso de 577.750 gramos de hachís, valorados en 1.080.392 euros.

Relacionado Un guardia civil niega su implicación en una red que cruzaba droga desde Ceuta a Algeciras con su supuesta connivencia

Uno de los grupos contaba con 12 personas, coordinadas por un nexo que organizaba los pases de droga coincidiendo con los turnos de servicio del agente. El segundo grupo estaba formado por 8 personas y seguía la misma estructura.

La operación ATAM-Macetero ha vinculado varios decomisos de hachís en el puerto ceutí directamente con la trama organizada por J.F., y la Fiscalía pretende que en el juicio declaren los investigadores, así como se utilicen escuchas y pruebas documentales obtenidas durante los seguimientos.