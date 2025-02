Los detalles de la histórica operación ATAM-Macetero: el paso de hachís hacia Algeciras gracias a la corrupción de un guardia civil

Algeciras/El Estrecho de Gibraltar ha sido, durante décadas, una de las principales autopistas del hachís. Pero pocas veces la corrupción dentro de las fuerzas de seguridad había quedado tan expuesta como en la Operación ATAM-Macetero, una investigación conjunta de la Udyco de la Policía Nacional y el Servicio de Información de la Guardia Civil que ha permitido desmantelar una red que movía toneladas de droga con la ayuda de un agente destinado en Ceuta.

Las pesquisas arrancaron en febrero de 2024. Un año después, la mayoría de los implicados está en prisión preventiva, entre ellos el guardia civil que, desde 2015, facilitó el pase de hachís a través del puerto de la ciudad autónoma, garantizando que los alijos llegaran a Algeciras sin contratiempos.

Garajes, ferris y horas clave

Los cargamentos salían de garajes en barriadas como El Príncipe o Miramar. La droga se escondía en dobles fondos de vehículos o, en algunos casos, viajaba a plena vista, confiando en la protección del agente corrupto. Las travesías se realizaban en ferris seleccionados con precisión milimétrica: sabían cuándo y por dónde pasar.

El negocio funcionó hasta que un golpe inesperado lo puso en jaque: la incautación de 80 kilos de hachís en un coche levantó sospechas y aceleró la investigación. Mientras la Policía Nacional seguía los movimientos de los transportistas, la Guardia Civil indagaba sobre posibles filtraciones internas. Ambas líneas convergieron en el Juzgado de Instrucción número 5 de Ceuta, que autorizó el cerco final sobre la red y acabó con 24 detenciones.

Pagos de 5.000 euros por pase

Según desvela este domingo El Faro de Ceuta, las escuchas telefónicas, la geolocalización de vehículos y la vigilancia electrónica revelaron el papel crucial del guardia civil. Su destino en la Compañía Fiscal del puerto le permitió manipular controles y horarios a cambio de pagos de hasta 5.000 euros por cada pase exitoso.

Las conversaciones intervenidas desvelaron el grado de confianza de los narcos en él. "Quillo, me has cogido el coche, lo has parado...", le recriminó un implicado cuando otro agente, ajeno a la trama, interceptó un vehículo con 86 kilos de hachís. "No, yo no, tío", intentó calmar la situación el investigado.

La organización usaba Telegram y otros medios encriptados para coordinarse, extremando las precauciones. Sospechaban que estaban bajo vigilancia, pero no sabían hasta qué punto.

El golpe final

La madrugada del 10 al 11 de febrero, la Policía Nacional y la Guardia Civil desplegaron un operativo simultáneo en Ceuta y Algeciras. También en Zaragoza. Decenas de agentes irrumpieron en barriadas clave y arrestaron a 13 personas, entre ellas el guardia civil.

Con la Operación ATAM-Macetero, las fuerzas de seguridad han asestado un golpe histórico a la corrupción y al narcotráfico en el Estrecho, demostrando que, aunque los códigos cambien y las rutas se adapten, la ley también evoluciona.