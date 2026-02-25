La familia del estibador asesinado por error en Algeciras recurrirá la absolución de El Pastilla

La familia de José F., el joven estibador de 26 años asesinado a tiros en octubre de 2022 en Algeciras, ha decidido recurrir la absolución de Yousef Mohamed Lehrech, conocido como El Pastilla, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) revocara la condena de 22 años y seis meses de prisión que le había impuesto la Audiencia Provincial de Cádiz tras el veredicto de culpabilidad de un jurado popular.

La decisión judicial, dictada el pasado 19 de febrero por la Sala de lo Civil y Penal del alto tribunal andaluz, ha reabierto un proceso que la familia creía cerrado tras una larga instrucción y un juicio que mantuvo en vilo a la ciudad. El crimen, cometido sobre las diez de la noche del 6 de octubre de 2022 en la calle Antonio Machado, en la barriada de El Saladillo, conmocionó a Algeciras por la brutalidad del ataque y por el perfil de la víctima: un joven padre de dos hijos, sin antecedentes ni vínculos con actividades delictivas, que recibió un disparo por la espalda y falleció poco después en el hospital.

La Fiscalía sostenía que el acusado había aceptado el encargo de matar “a cambio de una suma de dinero”, actuando con alevosía y utilizando prendas oscuras, guantes y capucha para ocultar su identidad, apreciándose incluso la agravante de disfraz. El jurado popular consideró probada esa versión por siete votos frente a dos. Sin embargo, el TSJA ha dado un giro radical al caso.

Entrada de la barriada de El Saladillo, en Algeciras. / Erasmo Fenoy

Un vacío probatorio en el centro de la absolución

El alto tribunal no entra a valorar si comparte la convicción subjetiva del jurado. La cuestión, subraya, es si esa convicción se apoyó en pruebas suficientes. Y su respuesta es tajante: la condena pivotó “alrededor de un vacío probatorio” que vulnera el derecho fundamental a la presunción de inocencia.

Con apenas 23 años, El Pastilla acumula ya un historial judicial vinculado a dos asesinatos en la provincia de Cádiz, uno de ellos ahora anulado por el TSJA. / Policía Nacional

El núcleo del debate está en la identificación del presunto autor. Dos testigos protegidos señalaron en dependencias policiales una fotografía del acusado como la persona que disparó y ratificaron esa identificación durante el juicio. Pero el TSJA recuerda que el reconocimiento fotográfico en comisaría es solo una diligencia de investigación y no constituye prueba directa si no se refuerza con un reconocimiento formal en sede judicial, con todas las garantías y presencia de la defensa.

Ese reconocimiento en rueda nunca se practicó. Tampoco hubo identificación visual en el juicio, ya que los testigos declararon por videoconferencia sin contacto directo con el acusado. Además, los propios hechos probados recogían que el autor actuó con el rostro cubierto, lo que debilitaba aún más las condiciones de identificación. Sin una prueba directa válida y sin indicios suficientes de peso, el tribunal concluye que no se alcanzó el estándar exigido para desvirtuar la presunción de inocencia.

“No me entra en la cabeza”

La reacción de la familia no se hizo esperar. Yoli Álvarez, madre del joven asesinado, ha reaparecido públicamente en un programa de Televisión Española para expresar su indignación y su dolor tras conocer la absolución. “No me entra en la cabeza que digan ahora que no hay indicios suficientes”, afirmó. La madre avanzó que recurrirán la decisión y que llegarán “hasta el final” para revisar un fallo que considera una injusticia.

Su temor no es solo jurídico. Es también personal. El conocido como El Pastilla permanece en prisión preventiva por otro asesinato, el de Nayim K.A., alias Tayena, cometido en abril de 2023 en Los Barrios, meses después del crimen de José. En esa causa, la Fiscalía solicita 27 años de prisión. Pero la absolución por el asesinato del estibador ha disparado el miedo en la familia.

“Cuando se escapó de la prisión de Alcalá Meco el 23 de diciembre de 2023, vivimos con miedo de que viniera a buscarnos”, relató Yoli Álvarez en televisión, en referencia a la fuga del acusado durante un permiso navideño y su posterior detención en Alemania.

La familia teme que, de no existir ese segundo procedimiento, la absolución hubiera supuesto su puesta en libertad inmediata.