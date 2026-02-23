El TSJA absuelve a El Pastilla por el asesinato a tiros de un joven en Algeciras y anula la condena de 22 años

Yousef Mohamed Lehrech, alias El Pastilla, durante el juicio en la Sección 7ª de la Audiencia de Cádiz, con sede en Algeciras, el pasado mes de julio.

El giro judicial es total. La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha absuelto a Yousef Mohamed Lehrech, alias El Pastilla, que había sido condenado a 22 años y 6 meses de prisión por el asesinato “por encargo” de un joven en plena calle de Algeciras en octubre de 2022.

En una sentencia dictada el pasado 19 de febrero y dada a conocer este lunes, el alto tribunal estima el recurso de la defensa y revoca el fallo de la Audiencia Provincial de Cádiz, que había impuesto la pena tras el veredicto de culpabilidad emitido por un jurado popular por siete votos frente a dos.

El crimen, que conmocionó a la barriada de El Saladillo, ocurrió sobre las 22:00 horas del 6 de octubre de 2022, a la altura del número 6 de la calle Antonio Machado, en Algeciras. La víctima, José F., de 26 años y sin vínculos con actividades delictivas, recibió un disparo por la espalda y falleció poco después en el hospital.

Un veredicto bajo la lupa

El jurado consideró probado que el acusado asumió el encargo de matar “a cambio de una suma de dinero”, que actuó con alevosía y que utilizó ropa oscura, guantes y capucha para ocultar su identidad, apreciando además la agravante de disfraz.

Sin embargo, el TSJA no entra a valorar si comparte o no la convicción subjetiva de los jurados. La clave, subraya, es otra: si esa convicción se apoyó en prueba suficiente. La respuesta del alto tribunal es contundente. La condena, afirma, pivotó “alrededor de un vacío probatorio” que vulnera el derecho fundamental a la presunción de inocencia del acusado.

La identificación, en el centro del debate

El núcleo de la sentencia absolutoria está en la identificación del supuesto autor de los disparos. Dos testigos protegidos señalaron en sede policial una fotografía del acusado como la persona que disparó. Esa identificación fue posteriormente ratificada en el juicio.

Pero el TSJA recuerda que el reconocimiento fotográfico en dependencias policiales no constituye en sí mismo una prueba directa, sino una diligencia de investigación. Para que tenga valor probatorio pleno, debía haberse practicado un reconocimiento en rueda en sede judicial, con todas las garantías y con presencia de la defensa. Eso no ocurrió.

Tampoco se realizó identificación visual en el acto del juicio. Los testigos declararon por videoconferencia y, según consta en la grabación, no hubo contacto visual con el acusado. “Ratificar” una identificación previa no equivale, razona la sentencia, a efectuar un nuevo reconocimiento en presencia judicial.

Además, el propio relato de hechos probados recogía que el autor actuó con capucha y prendas destinadas a ocultar su rostro, lo que hacía especialmente débiles las condiciones de identificación. En estos supuestos, insiste el tribunal, la exigencia de un reconocimiento formal es “particularmente importante”.

El lugar donde José se desplomó tras recibir la bala de un sicario, en la calle Antonio Machado. / Jorge Del Águila

Sin prueba directa ni indicios suficientes

Para el TSJA, sin una identificación practicada con garantías, solo quedaba un conjunto de datos circunstanciales que no pueden calificarse como prueba directa ni alcanzan el nivel exigido para la prueba indiciaria.

En consecuencia, revoca la sentencia condenatoria y absuelve al acusado por este asesinato, al entender vulnerado su derecho a la presunción de inocencia.

Un caso de enorme impacto social

El asesinato de José F. sacudió a Algeciras por la brutalidad del ataque y por el perfil de la víctima, un joven padre de dos hijos. La Fiscalía había solicitado también importantes indemnizaciones para sus familiares.

La causa había adquirido aún mayor repercusión tras la fuga de Lehrech de la prisión madrileña de Alcalá-Meco durante un permiso navideño en 2023 y su posterior detención en Alemania.

La absolución dictada ahora por el TSJA no cierra, sin embargo, el frente judicial del conocido como El Pastilla. El acusado tiene pendiente otro juicio por el asesinato de Nayim K.A., alias Tayena, ocurrido en abril de 2023 en Los Barrios, un procedimiento en el que la Fiscalía solicita 27 años de prisión.