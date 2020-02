La falta de personal en el PIF lastra la competitividad del Puerto de Algeciras

El Puerto de Algeciras insiste: hace falta más personal en el Puesto de Inspección Fronterizo (PIF) para lograr un trasiego constante y ágil en las mercancías agroalimentarias que llegan desde el otro lado del Estrecho y también desde mercados como Sudamérica para mantener la competitividad de las instalaciones frente a otros puertos.

El presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA), Gerardo Landaluce, ha demandado este lunes 15 plazas más para que el servicio pueda asumir el volumen de trabajo actual y los crecimientos previstos. "Las necesidades son la cobertura de dos vacantes en la inspección de mercancías, así como cinco inspectores más para 24 horas y ocho administrativos más para 24 horas", ha enumerado Landaluce durante la presentación del balance anual de 2019 que ha vuelto a arrojar cifras récord de actividad para los muelles de la ciudad.

Solo durante el año pasado cruzaron el Estrecho 367.814 camiones, al margen de la mercancía contenerizada llegada desde todas las partes del mundo que también debe pasar por el recinto. Y existe un objetivo para alcanzar los 660.000 camiones en 2030. "Debemos buscar fórmulas novedosas para el PIF. Es fundamental para el Puerto y su competitividad. No hablamos de bajar los niveles de control, sino de ser más ágiles como ya sucede en otros puertos del norte de Europa", ha defendido Landaluce.

Gerardo Landaluce: "No hablamos de bajar los niveles de control, sino de ser más ágiles"

Para el máximo responsable de la administración de la dársena, la carga de trabajo durante el mes de enero se ha mantenido en niveles correctos tras la sobrecarga registrada en diciembre por la borrasca Elsa, que tuvo varios días el tráfico interrumpido, así como por los días festivos de Navidad. Si bien, ha apuntado Landaluce, los trámites tienden al alza tras la reciente entrada en vigor de nuevos controles fitosanitarios.

"La carga de trabajo para sanidad vegetal va a crecer un 30% por los nuevos controles fitosanitarios. Hemos trasladado esta preocupación al Gobierno y a Puertos del Estado no solo en nuestro nombre, también por parte de entidades empresariales como Ateia, Apemar y los Agentes de Aduanas", ha enfatizado Landaluce.

También preocupa la situación de la conexión ferroviaria. Landaluce ha recordado que el Puerto de Algeciras espera desde 2017 la construcción de dos apartaderos previstos en el Fondo de Accesibilidad para los que el Puerto consignó hace tres años 17,5 millones de euros. "La modernización del tren va a un ritmo tremendamente lento. No es solo cuestión de presupuestos, también de los proyectos", ha criticado Landaluce.

"Demandamos los apartaderos para poder utilizar trenes de 750 metros, que son competitivos, y ya que por el momento no va a haber doble vía. Además de estos dos apartaderos, serían necesarios otros siete más entre Bobadilla y Córdoba. La situación es preocupante y lo hemos trasladado a Adif, que se ha comprometido a estudiar la situación aquí en Algeciras en la segunda quincena de febrero. Necesitamos prioridad para la Algeciras-Bobadilla", ha remachado el presidente de la APBA.

Datos de 2019

Además de estos dos objetivos estratégicos para 2020, la Autoridad Portuaria ha ofrecido este lunes el balance del ejercicio de 2019 que, como se avanzó a finales de diciembre, suponen tres nuevos hitos: superar por cuarto año consecutivo la barrera de los 100 millones lograda por primera vez en 2016, rebasar los 5 millones de contenedores y los 6 millones de pasajeros.

En total, el Puerto de Algeciras despachó en 2019 un tráfico total de 109.367.964 millones de toneladas, lo que supone un incremento del 1,87% respecto al año anterior y el mejor dato de su historia. El dato sitúa al puerto algecireño en el cuarto puesto de la Unión Europea.

Los incrementos más notables se produjeron en la mercancía general, que mejoró un 6,1% respecto a 2018, con más de 73 millones de toneladas. En el lado opuesto estuvieron los graneles sólidos, que cayeron un 43,33% y rozaron el millón de toneladas (973.830 toneladas). El descenso se debió, según Landaluce, al menor tráfico de materias primas de la planta de Acerinox Europa de Los Barrios, así como del carbón para la central térmica.

En cuanto a contenedores, las dos terminales del puerto, las de APM Terminals y TTI Algeciras, lograron un año récord. Entre las dos canalizaron 5.119.456 contenedores (+7,26% sobre 2018).

Landaluce valoró que la importación y exportación de contenedores llenos se mantiene al alza, con un 10,3% de incremento en el pasado año. "Algeciras es más exportador que importador, lo que supone un apoyo al comercio exterior de Andalucía", subrayó.

Los pasajeros también crecieron, en este caso un 2,51%, hasta llegar a 6.102.305 personas.

Expectativas para 2020

El presidente de la APBA ha insistido en que 2020 estará marcado por una búsqueda de la mejora de la competitividad y del desarrollo sostenible de la actividad portuaria. "La optimización de la operativa, el buen funcionamiento del PIF y la mejora del tren son vitales", ha subrayado Landaluce.

Landaluce ha reconocido que en 2020 "hay posibilidades de turbulencias" en los mercados internacionales. "Aspiramos a mantener los niveles de actividad y a recuperar los graneles sólidos y líquidos. Hay diferentes tráficos", ha subrayado el presidente de la APBA para resaltar la diversificación de la actividad en los muelles de la ciudad.

Para la APBA, el anuncio de la naviera Maersk Line de reducir hasta un 30% su actividad en Algeciras si no lograba una rebaja de los costes por la manipulación de los contenedores, no ha tenido aún incidencia. "La actividad ha continuado con buena tónica, en la línea de los meses anteriores. No obstante, estamos muy pendientes y a plena disposición para colaborar con los agentes en la mejora de la competitividad", ha comentado Landaluce.