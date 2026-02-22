“Estudiaremos un nuevo formato que mejore la estación de penitencia al paso por la Palma”

Pregunta.“Parece que es la hora…”, decía aquello del pregonero. ¿Cómo afronta esta primera Cuaresma, a nivel personal y bajo el peso del cargo?

Respuesta.Lo cierto es que en una etapa anterior ya formé parte de la Junta Permanente, pero todo es muy distinto desde la presidencia. Lo hago con mucha ilusión, especialmente al estar rodeado de un gran equipo, que está firmando un gran trabajo y se encuentra implicado al 200%. También motiva el transmitir de las hermandades volcadas con sus preparativos y en nuestro ámbito, ver cómo toman forma alguna de las ideas que queríamos implementar. Lógicamente, de manera ineludible, se nota esa responsabilidad de organizar la Semana Santa al completo y poner en sintonía a entidades, instituciones, hermandades y todo lo que conlleva coordinar asuntos estructurales como la seguridad, itinerarios, servicios, etc. Pero lo hago con todo el optimismo y la confianza de que viviremos una semana espléndida, fruto de ese trabajo.

P.Ya comenté, como candidato, que resultaba más que elogiable que alguien con esa edad diera el paso hacia un órgano como el Consejo, sin grandes lucimientos, únicamente con el fin de trabajar por el bien común.

R.Las fuerzas te acompañan para retos así cuando eres joven, luego pasan los años y surgen otros impedimentos y obstáculos. Por eso vimos que era el momento adecuado y el desafío nos emocionaba a todos. La motivación de trabajar por engrandecer la Semana Santa y Algeciras. Lo estamos afrontando en equipo con un equilibrio fantástico, delegando en lo posible y con el flujo de información necesario para que todo funcione. Llevábamos casi dos años preparando todo el proyecto, por lo que en julio, tras tomar posesión, ya entramos sabiendo qué hacer, cuándo y cómo. La clave: todo se alimenta de la constante comunicación con todas las hermandades, conocer sus inquietudes y estar a su disposición.

P.Esto me interesa, ¿cómo concilia la gestión del tiempo?

R.Tenía muy claro antes de entrar, más allá de ocupaciones, que el presidente [ni nadie] puede estar en todo. No se trata de estar en todas partes, hay que saber delegar. Cada uno tiene su parcela, su responsabilidad y el espacio para desempeñar las labores de su propio cargo dentro de la Permanente. Esto ayuda a que todo el mundo esté conectado e implicado. Mantenemos un gran nivel de coordinación y eso nos está permitiendo avanzar a la vez en diferentes frentes y aprovechar los conocimientos y aptitudes de todos los miembros.

P.¿Y lo de buscar el bien general por encima del particular? Cada hermandad, ya sabe, tiene sus propios planes y visión…

R.Tenemos que tener una mirada de altura, panorámica y con perspectiva. Estamos trabajando por mejorar la Semana Santa de Algeciras por encima de los intereses particulares de cada cofradía o jornada. Eso no quiere decir nada negativo, el Consejo escucha a todas las corporaciones, se trabaja de la mano y entre todas las partes de busca el consenso, aunque en el fondo reconozco que debemos priorizar la mejor opción para el interés general. En la práctica, y así se lo agradezco a todas las hermandades, está habiendo mucho entendimiento y disposición a encontrar soluciones con acuerdos.

P.Uno de los primeros cambios que saltan a la vista es la nueva imagen corporativa.

R.Pensamos que en plena era digital, el Consejo tenía que dar un paso al frente y estar por delante de lo que demanda la comunidad cofrade y el pueblo de Algeciras. Tener una presencia unificada y corporativa de relevancia en redes sociales que nos permita hacer llegar la información conforme a los tiempos. Se está haciendo un gran trabajo en alinear todas las comunicaciones, así como en la nueva página web, más acorde y con mayor contenido. Poco a poco estamos logrando una actualización que era muy necesaria.

P.¿Le han dado un giro muy importante al acto de presentación del cartel?

R.Era una de nuestras ideas, adecuar cada cosa a su sitio. Igual que no se podría entender una celebración, un Vía Crucis o un Culto lejos de un templo, también veíamos que un acto, de carácter no estrictamente religioso, podía tener otras muchas posibilidades en un escenario diferente a la Iglesia de la Palma. Son muchas las opciones que brinda un paraninfo como el de la Universidad [sede en 2026] o similar; se presta a otro tipo de acto más acorde a un perfil divulgativo y cultural, un contexto más propio para la entrega de tapas del pregón, Palma cofrade y presentación del cartel. Por lo que percibimos, la acogida ha sido muy buena y el patio de butacas estaba lleno, por lo que nos alegra ver esa respuesta positiva.

P.Este lunes, Vía Crucis, primer gran acto de la Cuaresma. ¿Cómo se plantea, teniendo en cuenta que lo protagoniza el Nazareno, con sede en la propia Iglesia de la Palma?

R.Cuando nos sentamos la Junta Permanente y la Hermandad del Nazareno, estudiamos de manera conjunta cómo organizar el evento. No queríamos privar a la corporación, al tener sede en la Palma, disfrutar de una jornada importante e histórica como lo es para el resto de cofradías cuando presiden el Vía Crucis Oficial. Por ello, se propuso que el Titular pudiera salir en andas por un recorrido coherente, de unos 45 minutos, por las principales calles aledañas a la iglesia y que la cofradía disfrutase de un acto para el recuerdo, sin verse perjudicada por esa casuística de coincidir su sede con la ubicación del acto. Incentivar la participación de sus hermanos.

P.¿Se esperan novedades para la Carrera Oficial?

R.En principio, se mantendrá el formato de sillas y abonos como hasta ahora. En el caso de que hubiera un aumento de demanda superior, se estudiará y analizará la posibilidad de ampliar los palcos. La renovación de abonos va bien y ahora, a partir de marzo, se abre el plazo para la adquisición de nuevas localidades.

P.Sí tengo entendido algún cambio para Lunes y Jueves Santo a su paso por la Plaza Alta…

R.En coordinación con Fiscalía, considerábamos que no tenía sentido que las jornadas de Lunes y Jueves Santo, ambas con dos hermandades en la calle, tuvieran entrada a la Carrera Oficial por sentidos opuestos. Llegando a ocasionar importantes perjuicios y molestias en el discurrir de ambas. Por lo que hemos optado, en consenso con todas las partes, por unificar la orientación de salida y entrada, con algún leve movimiento de adelanto horario. Cambios que estamos convencidos beneficiarán a las propias hermandades implicadas y sus cortejos.

P.¿Para el Viernes Santo sí hay modificaciones sustanciales?

R.Así es. Había una demanda importante de las hermandades por reorganizar el paso por Carrera Oficial, ya que en años anteriores habían tenido problemas entre los diferentes caracteres y perfiles de las propias cofradías que desfilan en la jornada. Hemos buscado una alternativa, diferenciando bien dos tramos horarios y con tiempo intermedio suficiente [algo más de hora y media] para disfrutar de los cortejos en diferentes puntos. Habrá un primer tramo con el Cristo de la Misericordia, más vespertino, ya que adelanta horario de salida. Mientras que, en un tramo más nocturno, entrarán por Carrera Oficial Mortaja y Santo Entierro, en un contexto más sobrio, solemne y rodeado del silencio que precisan ambos desfiles. Como todo en la vida, vamos a probar y en un futuro ya analizaremos resultados. Se trata de una alternativa, ya que lo anterior no cumplía con las demandas de las corporaciones.

P.¿Las nuevas salidas de Coronado y Ecce Homo también marcan un reto organizativo?

R. En ambos casos viviremos y disfrutaremos de unas estampas extraordinarias en esta Semana Santa de 2026. Por un lado, la Hermandad de la Salud se dispone a hacer su primera Estación de Penitencia desde San García, por lo que conlleva un mayor trabajo de coordinación en seguridad, itinerario y horarios, son muchas las vías principales que atravesará tanto de ida como a su regreso. También será novedoso ver la salida de una cofradía a una hora temprana. En el caso de Ecce Homo, se está trabajando en consenso de Ayuntamiento, hermandad y Consejo para que su nueva salida desde el coso de Las Palomas esté llena de la solemnidad pertinente. Son dos innovaciones muy emocionantes.

P.¿Está entre sus planes modificar el paso de los cortejos al hacer Estación de Penitencia en La Palma?

R.Es un tema del que se ha hablado muchas veces y está en la mente de este Consejo. Por cuestiones de tiempo y de todos los temas que estamos abordando en el primer año, era inviable plantear abrir un nuevo proyecto para 2026. Pero tienes razón, la realidad es que, en la actualidad, el punto y momento más importante de la Estación de Penitencia se queda en pasar por delante de la puerta del Templo Mayor. Nos encantaría estudiar una fórmula de mejorar la Estación de Penitencia ante el Santísimo y ver de qué forma darle un nuevo prisma. Todo ello, lógicamente, se estudiará desde el consenso y diálogo con todas las partes, tanto eclesiásticas como de las hermandades. Pero sí, sería bonito que la experiencia fuese otra y que los cortejos (o parte de ellos), discurrieran por el interior del templo u otras opciones.

P.¿El fin del Resucitado es que acabe convirtiéndose en una hermandad que camine sola?

R.Lo lógico es que acabe conformándose una hermandad propia para la Imagen. El Consejo se hará cargo el tiempo que sea necesario, pero efectivamente, en un futuro, sería lo ideal y una gran oportunidad. Este año, ya te digo, la organización de la procesión irá a cargo del Consejo.

Nicolás Fernández Arjona, en la Plaza Alta. / Andrés Carrasco

P.Otra de las novedades que se aprecian es un mayor impulso de las glorias.

R.Por si no teníamos el suficiente trabajo [ríe]. En Algeciras tenemos Procesiones y Pasos de Gloria fantásticos y creíamos que había que darle más notoriedad y realce. En la Permanente contamos con una vocalía específica y estamos poniendo en práctica algunas propuestas. Este año habrá Cartel de Glorias y Pregón de Glorias, por primera vez; dos iniciativas que veíamos necesarias para dar el sitio que corresponde. Todo no acaba en Semana Santa.

P.Le he sacado muy pocos titulares... Para finalizar, ¿tiene en su proyecto de mandato algún plan extraordinario? Ya me entiende…

R.A todos nos gusta algo excepcional y si fuera relacionado con alguna efeméride del propio Consejo, mejor, pero no es la piedra angular. Se pueden hacer todo tipo de actos y salidas extraordinarias siempre que haya un motivo y un contexto para hacerlas. Este Consejo apoyará esas iniciativas siempre que guarden una coherencia y argumento. Pero nuestra principal hoja de ruta pasa por trabajar con los jóvenes y hacerles partícipes y conocedores de ese relevo tan importante. Trabajar en la unión de las hermandades, algo que se da por hecho pero que hay que cuidar y por supuesto, trabajar en hacer más grande la Semana Santa de Algeciras, algo que también estamos logrando gracias al buen entendimiento con el Ayuntamiento y su colaboración. Tenemos muchos planes para este mandato, con actos dentro y fuera de la Cuaresma: conciertos, exposiciones, conferencias, etc. Somos un Consejo muy proactivo y de gran participación; otro cambio es que la propia Permanente se encargará de coordinar tanto el Domingo de Resurrección, como el Corpus, el Pregón o las Fiscalías en los palquillos. Queremos ayudar y crecer todos juntos.

P.Santa Cuaresma y lo mejor para este estreno.

R.Gracias a vosotros por cuidar y dar tanta luz al mundo de la Semana Santa.