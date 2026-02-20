Odelín Cervantes pone voz, sentimiento y humanidad al costalero en Algeciras

Algeciras ajustó la primera baldosa de su Cuaresma con uno de esos actos que, con el paso de los años, se han consolidado como cita imprescindible en la apertura del calendario cofrade algecireño cuando pasa el Miércoles de Ceniza. Odelín Cervantes interpretó la XXVII edición del Pregón del Costalero, acto un año más organizado por la Hermandad de la Borriquita y enmarcado durante los cultos en honor a Jesús del Amor. Una obra llena de sencillez y verdad, cargada de vivencias, sentimiento y reivindicación en el papel humanista del costalero en la Semana Santa. La Iglesia de María Auxiliadora, sede del pregón, se llenó de cofrades y ‘gente de abajo’ que quisieron acompañar al pregonero en una noche que puso en valor la figura del costalero como pilar fundamental.

La oda al costalero se erigió, una pronta primavera más, como el primer gran acto de la Cuaresma algecireña y como un espacio para mirar hacia el interior de una parihuela, hacia la bodega y entrañas de paso, con el peso y el sacrificio de quienes siempre están y no se les ve. Odelín Cervantes construyó su intervención desde la experiencia personal, alejándose de la retórica vacía para ofrecer un relato sincero, marcado por la memoria y por el aprendizaje que le dejó la vida bajo las trabajaderas.

El pregonero repasó sus inicios como costalero, los primeros ensayos, los nervios y el respeto con el que se acercó a un mundo que terminó marcando su manera de entender la Semana Santa y, en buena medida, la vida. Relató cómo el hecho de convertirse en costalero le enseñó valores que trascienden el universo cofrade: el compañerismo, la igualdad, el esfuerzo compartido y la responsabilidad de caminar al mismo son, cuidando siempre al que va al lado. Bajo el paso, recordó, no existen distinciones, sólo hombres unidos por un mismo objetivo.

Durante su intervención, Cervantes puso especial énfasis en el valor humano del costalero. Subrayó que estar debajo de las trabajaderas le ha permitido conocer a muchas personas y forjar relaciones que se transformaron con el tiempo en amistades profundas. De ese mundo, explicó, nacieron algunos de quienes hoy son sus mejores amigos, vínculos que se fraguaron en el silencio de los ensayos y en la complicidad de las madrugadas.

El pregón también sirvió para reivindicar al costalero como eje fundamental de la Semana Santa, como parte imprescindible de un engranaje en el que todo cobra sentido cuando se camina al unísono. Cervantes habló de cómo esta vivencia marcó su forma de ser, de entender el compromiso y de sentirse parte de algo más grande, de una tradición que se transmite de generación en generación.

El acto tuvo, además, un marcado carácter simbólico. Aunque lo organizó la Hermandad de la Borriquita, que procesiona el Domingo de Ramos, el pregonero pertenece a esa “otra orilla” cofrade de la ciudad. Pues Odelín está vinculado como costalero y hermano a la Hermandad del Huerto, también protagonista del Domingo de Ramos algecireño. Un guiño que reforzó la idea de unidad y de convivencia entre hermandades, más allá de devociones o comparaciones, bajo ese bello escenario común que brinda ser protagonista el día más señalado del año.

El pregonero contó con la presentación de Juan Antonio Rodríguez Pérez y la participación musical del Quinteto de Metales Campo de Gibraltar que interpretó las piezas En vos confío y La Esperanza de María de Alejandro Blanco, Ave María (Vladimir Vavilov) y la versión de Beigbeder del Himno Nacional.

Con este pregón, Algeciras da el pistoletazo oficialmente la Cuaresma mirando al corazón de sus procesiones. Una exaltación que no solo recordó el esfuerzo físico del costalero, sino, sobre todo, la huella que dejó en quienes vivieron la Semana Santa desde dentro y encontraron bajo un paso una escuela de vida.