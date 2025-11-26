Un detenido por la Guardia Civil durante un registro en pleno centro de Algeciras

Vehículo de la Guardia Civil en la calle General Castaños de Algeciras, junto a la vivienda que registran.

La actividad del mediodía en la calle General Castaños de Algeciras, a escasos metros de la Plaza Alta, se ha visto sacudida este miércoles por un inusual despliegue de la Guardia Civil. Dos vehículos de la Usecic —la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia— permanecen apostados frente a una vivienda unifamiliar situada en la esquina con la calle José Román, convirtiéndose en el centro de todas las miradas de los viandantes.

La operación, que continúa abierta, se desarrolla en el domicilio de la familia de un arquitecto muy conocido en Algeciras y fallecido recientemente. Según ha podido confirmar este periódico, los agentes han detenido a su hijo, aunque por el momento se desconocen los motivos concretos de la intervención.

Un operativo iniciado de madrugada

Las imágenes del mediodía han sido solo la parte más visible de una actuación que comenzó horas antes. Un testigo presencial asegura que, alrededor de las tres de la madrugada, los miembros de la Usecic irrumpieron en la vivienda utilizando un ariete para franquear la entrada. A partir de ese momento, la casa quedó bajo control policial mientras los agentes iniciaban el registro que ha continuado durante toda la mañana.

La Usecic es una unidad especial de intervención rápida, preparada para actuar en situaciones de alto riesgo, apoyar a otras unidades y reforzar la seguridad ciudadana. Entre sus funciones se encuentran los registros complejos, las operaciones especiales y la vigilancia preventiva en zonas sensibles.

La Guardia Civil en la calle General Castaños de Algeciras, este miércoles al mediodía. / E.S.

Expectación en la zona

El despliegue en pleno centro de Algeciras rápidamente atrajo la atención de vecinos y transeúntes, sorprendidos por la presencia simultánea de varios agentes fuertemente equipados en una calle habitualmente tranquila. La Guardia Civil no ha ofrecido por el momento más información sobre la detención ni sobre el objeto del operativo, si bien fuentes consultadas señalan que podrían producirse más actuaciones a lo largo del día.

La investigación continúa abierta y no se descartan nuevos registros vinculados al caso.