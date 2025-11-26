Golpe al narcotráfico en el Campo de Gibraltar: 22 registros y 13 detenidos en una macrooperación de la Guardia Civil

Un despliegue de 150 agentes de la Guardia Civil desarticula una presunta organización criminal dedicada al tráfico de cocaína en el Campo de Gibraltar.

La Guardia Civil ha asestado este martes un nuevo golpe a las redes del narcotráfico en el Campo de Gibraltar con una amplia operación desplegada desde primera hora de la mañana de este miércoles, 26 de noviembre.

El dispositivo, que ya ha concluido, ha incluido 22 registros domiciliarios realizados de forma simultánea en cinco municipios: Algeciras (16), San Roque (2), Los Barrios (2), La Línea (1) y Marbella (1).

Según ha informado el Instituto Armado, hasta el momento la actuación se ha saldado con 13 personas detenidas, todas ellas vinculadas presuntamente a una organización criminal dedicada al tráfico de drogas, concretamente cocaína.

En el operativo han participado 150 agentes, incluidos efectivos de unidades de élite, que han irrumpido en distintos inmuebles de la provincia de Cádiz y Málaga de forma coordinada para asegurar el éxito de la intervención. Los registros —ya finalizados— han permitido obtener abundante material de interés para la investigación, cuyo contenido aún no ha trascendido.

La operación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones en las próximas horas conforme avance el análisis de las evidencias intervenidas.