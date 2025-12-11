El padrón del Campo de Gibraltar gana 2.075 habitantes el último año y alcanza los 280.898 residentes

El Campo de Gibraltar mantiene la senda del crecimiento de la población. La última revisión del padrón municipal, con datos a 1 de enero de 2025 y publicada este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), concluye que la comarca tiene 280.898 personas censadas, lo que supone un crecimiento de 2.075 habitantes con respecto al año anterior (278.823), equivalente a un 0,74%. Más allá de otros datos estadísticos que se dan a conocer a lo largo del ejercicio, esta es la cifra que sirve para todas las gestiones administrativas relacionadas con la población como el cálculo de las entregas a cuenta de los impuestos estatales y otras financiaciones en los que los criterios poblacionales deban estar sobre la mesa.

El aumento de la población censada se mantiene relativamente constante desde hace años, de manera que en los últimos diez años (a contar en este caso desde 2015) la comarca ha ganado 15.258 habitantes (ya que a 1 de enero de 2015 había 265.640 residentes).

La ciudad de Algeciras lidera el crecimiento del padrón municipal en la comarca, con 126.589 habitantes, 1.611 residentes más que un año antes (124.978). La brecha con Cádiz sigue en aumento, ya que la capital provincial perdió nuevamente habitantes en el último padrón hasta quedarse con 109.950 residentes (-964). Algeciras superó a Cádiz en 2016 y desde entonces es la segunda localidad más poblada de la provincia, solo superada por Jerez, que en este padrón aparece con 213.634 habitantes (-54).

La Línea también gana población, en este caso 322 habitantes con respecto a 2024, de manera que su padrón asciende a 64.499 personas. San Roque también crece, con 120 empadronados más y un total de 34.310, mientras que Los Barrios suma 45 vecinos para un total de 24.449.

Tarifa, por el contrario, se encuentra entre las localidades que pierden población, en este caso 51 personas hasta quedarse en 18.613. Jimena ha incrementado su padrón municipal en el último año con 24 vecinos más para situarse con 6.719, mientras que Castellar de la Frontera gana ocho residentes hasta los 2.984. Por último, San Martín del Tesorillo tiene 2.735 habitantes, lo que supone la pérdida de cuatro habitantes sobre el registro anterior.

Los tres municipios del interior del Campo de Gibraltar -Castellar de la Frontera, Jimena de la Frontera y San Martín del Tesorillo- presentan riesgo de despoblación, aunque con un nivel bajo de afección, conforme a sus datos de población y a los criterios de la primera Estrategia frente al Desafío Demográfico aprobada durante el pasado verano por la Junta de Andalucía.

Este documento establece 32 líneas de actuación agrupadas en cuatro ejes para tratar de revertir este fenómeno en la región con el fin de favorecer el arraigo en los territorios rurales.

La capital, en caída libre

En total, la provincia de Cádiz tiene 1.257.041 residentes, 2.750 más que hace un año. Sin embargo, Cádiz capital vuelve a perder habitantes, en una imparable caída iniciada hace 30 años y que parece que no tiene fin. El INE ha publicado este jueves los datos oficiales del Padrón de habitantes.

El padrón ahora conocido refleja la población existente a 1 de enero de 2025. En aquel momento, según el INE, la capital gaditana contaba con apenas 109.950 vecinos. Supone un descenso respecto a 2024 de 964 habitantes menos. Se baja ya de los 110.000 vecinos y cada vez se acerca más al fatídico límite de los 100.000 habitantes. Bajar de esta cifra le supondrá al Ayuntamiento una importante pérdida de ingresos estatales que puede llegar a poner en riesgo a la propia Hacienda municipal.

Frente a la sangría gaditana, Chiclana sigue dando muestras de su dinamismo. Un nuevo crecimiento que le ha permitido superar por primera vez los 90.000 vecinos (ya son 90.864), con un aumento anual de 1.060 personas más. Un dato que, además, supone adelantar a El Puerto de Santa María, que se queda con un padrón de 89.983 habitantes que se logra tras una limitada subida de 23 personas en un año.