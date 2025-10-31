Algeciras encadena cortes de suministro de agua y Emalgesa anuncia una nueva interrupción el 4 de noviembre

El agua —ese lujo cotidiano que solo se valora cuando falta— volverá a tomarse un descanso en Algeciras. La Empresa Municipal de Aguas (Emalgesa) ha anunciado un nuevo corte de suministro programado para el próximo martes 4 de noviembre, con motivo de trabajos de mantenimiento y mejora en la red de abastecimiento.

La interrupción afectará a amplias zonas del Cobre, incluyendo el polígono industrial Cortijo Real, Arcos del Cobre, Carretera al Cobre, Lomas del Cobre, Los Guijos, Las Herrizas y el centro de menores La Marchenilla. El suministro permanecerá suspendido entre las 9:00 y las 17:00, siempre “aproximadamente”, como suelen precisar las notas oficiales, donde el optimismo hidráulico es una constante.

Desde Emalgesa lamentan las molestias y aseguran que “se trabajará con todos los medios disponibles” para restablecer el servicio cuanto antes. No es la primera vez que lo dicen este mes, y probablemente tampoco la última: octubre ha sido un campo de batalla para la red de agua de la ciudad, con averías casi semanales —o diarias, según la barriada— que han obligado a los técnicos a multiplicarse.

Un mes pasado por agua (o por su ausencia)

El 30 de octubre, sin ir más lejos, un reventón en la avenida Diputación dejó secos a los vecinos del Rinconcillo de las calles Codorniz, Faisán, Gorrión, Perdiz, Pájaro Carpintero, Ruiseñor, Tórtola y Triguero —una ornitológica ironía del callejero local, que vio cómo los pájaros se quedaban sin baño—.

Un día antes, el 29 de octubre, una rotura de tubería en la calle Juan Ramón Jiménez, en El Saladillo, obligó a cortar el suministro durante horas, complicando la reparación por la cercanía de redes eléctricas.

La lista sigue como una letanía: el 17 de octubre fue el turno del polígono Cortijo Real y las Herrizas; el 15 y el 13 de octubre, doble capítulo de averías en la calle Barbo, en San García; el 10 de octubre, el agua se rebeló en la calle Antonio Machado, con un hidrante que mantuvo en vela a los operarios hasta las dos y media de la madrugada; el 7 de octubre, la rotura en Los Abetos afectó a la colonia San Miguel; el 4, la avenida de Asia; y el 1, Los Pastores.

Relacionado La colonia de San Miguel en Algeciras sufre cortes de agua por quinto día consecutivo

No se puede negar que el calendario de averías de octubre parece más una novela por entregas que un parte técnico, con el suspense añadido de no saber qué grifo será el próximo en quedarse mudo.

Aviso (de servicio público)

Para los ciudadanos prevenidos —o simplemente resignados—, Emalgesa recuerda que cualquier incidencia o emergencia puede comunicarse al teléfono gratuito de averías 24 horas: 900 810 132.

Y aunque no haya línea directa con el cielo, el consejo de la empresa podría resumirse en una frase que no aparece en la nota de prensa pero se sobreentiende: “llene el cubo por si acaso”.