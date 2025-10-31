Aqualia invierte más de 400.000 euros en modernizar la red de agua de La Línea para reducir fugas y averías

El proyecto incluye la división de la red en sectores y la colocación de nuevos puntos de control de la presión para mejorar la respuesta ante incidencias.

La empresa concesionaria del servicio municipal de aguas de La Línea de la Concepción, Aqualia, ha puesto en marcha un ambicioso plan de mejora de la red de abastecimiento de agua potable con el objetivo de reducir las pérdidas por fugas y optimizar la respuesta ante averías. La inversión asciende a 405.801 euros, de los cuales 178.552 serán fondos propios de la compañía, y se centrará en la sectorización de la red y el control de presiones, dos medidas clave para hacer más eficiente el suministro urbano.

Dividir para controlar mejor

La actuación consiste en dividir la red de distribución en distintos sectores o zonas de control, lo que permite monitorizar y gestionar cada tramo de forma independiente. Con esta estrategia, Aqualia busca detectar más rápido los problemas, reducir el número y duración de los cortes y minimizar el impacto de las reparaciones en los vecinos. “La sectorización permite aislar una zona afectada sin necesidad de interrumpir el servicio en todo el entorno”, explica la empresa, que subraya además que este sistema contribuye a disminuir las pérdidas de agua y mejorar la sostenibilidad del servicio.

Para lograrlo, se están instalando válvulas de control y regulación que ajustan la presión del agua según el consumo, evitando los cambios bruscos que suelen estar detrás de muchas roturas en las conducciones. Hasta el momento, los trabajos ya han llegado a la calle Colón, el sector Torrenueva, la calle Carteya, el sector Sierra Carbonera, Santa Margarita, la avenida El Burgo, la calle Prim, Cartagena, Virgen del Rosario, Torres Quevedo, avenida España, Virgen de Loreto y calle Pedreras, entre otras zonas.

Nuevas conexiones y control remoto

El plan también incluye nuevas conexiones de la red para facilitar la creación de sectores adicionales, con obras ya ejecutadas en la calle Cartagena, la intersección entre Sol y Sevilla, y en Torres Quevedo.

Aqualia prevé además instalar nuevas válvulas y contadores inteligentes en distintos puntos del municipio, lo que permitirá vigilar el consumo y las presiones en tiempo real y actuar con rapidez en caso de avería, afectando al menor número posible de usuarios.

En las próximas semanas, se añadirán cuatro puntos de control de presiones, ubicados en zonas estratégicas aún por definir, que servirán para medir y regular la presión del agua de manera constante. Este sistema contribuirá a evitar fugas, ahorrar energía y prolongar la vida útil de las instalaciones, además de garantizar un suministro estable y equilibrado para todos los residentes.

La actuación forma parte del PERTE de digitalización del ciclo del agua, que incluye actuaciones en ocho municipios del Campo de Gibraltar. / Aqualia

Un proyecto dentro del PERTE del Agua

Estas actuaciones se enmarcan en el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de Digitalización del Ciclo del Agua, una iniciativa del Gobierno de España financiada por los fondos europeos NextGenerationEU.

El programa supone una inversión de 13,3 millones de euros en el Campo de Gibraltar, de los cuales 7,7 millones proceden directamente de la Unión Europea, y se desarrollará hasta mediados de 2026.

El objetivo del PERTE es modernizar de forma integral el ciclo del agua —desde la captación y el abastecimiento hasta el saneamiento y la depuración— en los ocho municipios de la comarca, a través de un modelo de gestión más digital, centralizado y eficiente.

Con estas inversiones, La Línea de la Concepción se suma a la apuesta por un modelo hídrico más sostenible y tecnológico, donde el ahorro de agua y la rapidez de respuesta ante incidencias serán las claves de un servicio más moderno y responsable con el medio ambiente.