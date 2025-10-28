La ITV de La Línea se instalará en la nave de Mercalínea y será la primera “verde” de Andalucía

El antiguo mercado de mayoristas Mercalínea, situado en el polígono El Zabal de La Línea, será el lugar donde se construirá la segunda estación de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) del Campo de Gibraltar, tras la aprobación del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía para instar a la Consejería de Industria, Energía y Minas a su puesta en marcha. La futura instalación será además la primera ITV “verde” de toda Andalucía, capaz de inspeccionar vehículos eléctricos e híbridos enchufables, junto a los convencionales.

El alcalde de La Línea, Juan Franco, ha celebrado el anuncio como una “noticia histórica” para la ciudad, fruto del trabajo conjunto entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía.“Es el resultado de varios meses de negociación y de la implicación que la Junta está teniendo con nuestra ciudad. Contar con esta ITV en Mercalínea es una noticia fabulosa”, afirmó el regidor.

La estación se instalará en el espacio del antiguo Mercalínea, que será adaptado para albergar las nuevas instalaciones. El alcalde explicó que en breve comenzarán los trámites administrativos necesarios para poner el inmueble a disposición de la Junta.

El primer edil destaca que la nueva ITV generará "empleo directo e indirecto", impulsando la instalación de talleres y servicios relacionados a su alrededor, y "refuerza la apuesta del Ayuntamiento por la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático". Franco destaca que La Línea "fue el primer municipio andaluz en aprobar un Plan Municipal de Lucha contra el Cambio Climático", ya actualizado, y que trabaja para que "en 2026 toda la energía eléctrica municipal provenga de fuentes renovables".

“Estamos apostando fuertemente por la sostenibilidad, y la llegada de esta ITV verde es un paso más en esa dirección”, concluyó Franco.