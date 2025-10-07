La colonia de San Miguel en Algeciras sufre cortes de agua por quinto día consecutivo

Las vallas delimitan en la calle Los Abetos varios puntos en los que se han producido roturas de la tubería.

Día sí y día también, buena parte de los vecinos de la colonia San Miguel, en Algeciras, sufren sucesivos cortes de agua en sus domicilios a consecuencia de la rotura de la tubería subterránea que abastece "a media urbanización", según denuncia Pedro González.

Este expone que, desde el pasado viernes, se han producido varios salideros en la conducción, que obligan a cortar el suministro durante horas para reparar el tramo afectado. "Sirve de poco, porque al día siguiente tienen que volver a abrir en otro punto de la calle porque se ha producido otra rotura", manifiesta.

Para González, la solución no consiste en parchear la calle, sino en cambiar de una tacada toda la tubería a fin de evitar males mayores en el futuro.

El Ayuntamiento de Algeciras, ante las quejas vecinales, ha emitido en la mañana de este martes una nota de prensa en la que informa que el suministro quedará interrumpido en la calle Los Abetos y algunas otras colindantes mientras la empresa de aguas, Emalgesa, repara una "rotura en una conducción de fibrocemento de la red de abastecimiento". Las previsiones que maneja Emalgesa es que el suministro sea reestablecido alrededor de las 14:00.