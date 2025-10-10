Emalgesa trabaja en la reparación de una avería en la red de agua en El Saladillo

La Empresa Municipal de Aguas de Algeciras (Emalgesa) trabaja desde la noche de este jueves en la reparación de una avería registrada en un hidrante situado en la calle Antonio Machado, en su intersección con la calle Paco de Lucía, en la barriada de El Saladillo.

Los equipos técnicos de la empresa municipal intervinieron desde la tarde del jueves para restablecer el suministro lo antes posible, habilitando un paso alternativo de agua hacia varias calles del entorno con el fin de minimizar el impacto del corte en la zona afectada. Inicialmente, se preveía recuperar la normalidad entre las tres y las cuatro de la madrugada.

Sin embargo, según ha informado Emalgesa, las labores de reparación se han visto retrasadas debido a la necesidad de valorar la retirada de un árbol y aplicar un método de trabajo alternativo, lo que ha impedido cumplir los plazos previstos.

Los técnicos mantuvieron los trabajos hasta las 2:30 de la madrugada, momento en el que se optó por suspender temporalmente la intervención y balizar la zona, priorizando el descanso de los vecinos.

Las tareas de reparación se reanudarán a primera hora de la mañana de este viernes, y la empresa estima que el suministro pueda quedar completamente restablecido a lo largo de la tarde, en torno a las 17:00.

Desde Emalgesa se pide disculpas por las molestias ocasionadas y se recuerda a la ciudadanía que el Centro de Atención al Cliente (CAC) dispone de un servicio de averías 24 horas, accesible a través del teléfono 900 810 132.