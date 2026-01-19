La ciudad de Algeciras ha mostrado este lunes sus respetos por las víctimas de la tragedia ferroviaria de Adamuz (Córdoba) con varios minutos de silencio a las puertas del Consistorio.
Además, los ciudadanos que necesitaban viajar hacia Madrid u otros destinos afectados por el corte ferroviario han copado las instalaciones de la estación de autobuses, donde se ha colgado el cartel de "no hay billetes" y sistemas alternativos como los coches compartidos.
1/35
La consternación en Algeciras por la tragedia ferroviaria de Adamuz, en imágenes
/
Erasmo Fenoy
