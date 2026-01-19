La consternación en Algeciras por la tragedia ferroviaria de Adamuz, en imágenes

La ciudad de Algeciras ha mostrado este lunes sus respetos por las víctimas de la tragedia ferroviaria de Adamuz (Córdoba) con varios minutos de silencio a las puertas del Consistorio.

Además, los ciudadanos que necesitaban viajar hacia Madrid u otros destinos afectados por el corte ferroviario han copado las instalaciones de la estación de autobuses, donde se ha colgado el cartel de "no hay billetes" y sistemas alternativos como los coches compartidos.