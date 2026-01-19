El tiempo
El Campo de Gibraltar se libra de la borrasca Harry al inicio de esta semana
La consternación en Algeciras por la tragedia ferroviaria de Adamuz, en imágenes
La consternación en Algeciras por la tragedia ferroviaria de Adamuz, en imágenes / Erasmo Fenoy

La consternación en Algeciras por la tragedia ferroviaria de Adamuz, en imágenes

Ir a la noticia: Consternación en el minuto de silencio de Algeciras por la tragedia ferroviaria

La ciudad de Algeciras ha mostrado este lunes sus respetos por las víctimas de la tragedia ferroviaria de Adamuz (Córdoba) con varios minutos de silencio a las puertas del Consistorio.

Además, los ciudadanos que necesitaban viajar hacia Madrid u otros destinos afectados por el corte ferroviario han copado las instalaciones de la estación de autobuses, donde se ha colgado el cartel de "no hay billetes" y sistemas alternativos como los coches compartidos.

La consternación en Algeciras por la tragedia ferroviaria de Adamuz, en imágenes
1/35 La consternación en Algeciras por la tragedia ferroviaria de Adamuz, en imágenes / Erasmo Fenoy
La consternación en Algeciras por la tragedia ferroviaria de Adamuz, en imágenes
2/35 La consternación en Algeciras por la tragedia ferroviaria de Adamuz, en imágenes / Erasmo Fenoy
La consternación en Algeciras por la tragedia ferroviaria de Adamuz, en imágenes
3/35 La consternación en Algeciras por la tragedia ferroviaria de Adamuz, en imágenes / Erasmo Fenoy
La consternación en Algeciras por la tragedia ferroviaria de Adamuz, en imágenes
4/35 La consternación en Algeciras por la tragedia ferroviaria de Adamuz, en imágenes / Erasmo Fenoy
La consternación en Algeciras por la tragedia ferroviaria de Adamuz, en imágenes
5/35 La consternación en Algeciras por la tragedia ferroviaria de Adamuz, en imágenes / Erasmo Fenoy
La consternación en Algeciras por la tragedia ferroviaria de Adamuz, en imágenes
6/35 La consternación en Algeciras por la tragedia ferroviaria de Adamuz, en imágenes / Erasmo Fenoy
La consternación en Algeciras por la tragedia ferroviaria de Adamuz, en imágenes
7/35 La consternación en Algeciras por la tragedia ferroviaria de Adamuz, en imágenes / Erasmo Fenoy
La consternación en Algeciras por la tragedia ferroviaria de Adamuz, en imágenes
8/35 La consternación en Algeciras por la tragedia ferroviaria de Adamuz, en imágenes / Erasmo Fenoy
La consternación en Algeciras por la tragedia ferroviaria de Adamuz, en imágenes
9/35 La consternación en Algeciras por la tragedia ferroviaria de Adamuz, en imágenes / Erasmo Fenoy
La consternación en Algeciras por la tragedia ferroviaria de Adamuz, en imágenes
10/35 La consternación en Algeciras por la tragedia ferroviaria de Adamuz, en imágenes / Erasmo Fenoy
La consternación en Algeciras por la tragedia ferroviaria de Adamuz, en imágenes
11/35 La consternación en Algeciras por la tragedia ferroviaria de Adamuz, en imágenes / Erasmo Fenoy
La consternación en Algeciras por la tragedia ferroviaria de Adamuz, en imágenes
12/35 La consternación en Algeciras por la tragedia ferroviaria de Adamuz, en imágenes / Erasmo Fenoy
La consternación en Algeciras por la tragedia ferroviaria de Adamuz, en imágenes
13/35 La consternación en Algeciras por la tragedia ferroviaria de Adamuz, en imágenes / Erasmo Fenoy
La consternación en Algeciras por la tragedia ferroviaria de Adamuz, en imágenes
14/35 La consternación en Algeciras por la tragedia ferroviaria de Adamuz, en imágenes / Erasmo Fenoy
La consternación en Algeciras por la tragedia ferroviaria de Adamuz, en imágenes
15/35 La consternación en Algeciras por la tragedia ferroviaria de Adamuz, en imágenes / Erasmo Fenoy
La consternación en Algeciras por la tragedia ferroviaria de Adamuz, en imágenes
16/35 La consternación en Algeciras por la tragedia ferroviaria de Adamuz, en imágenes / Erasmo Fenoy
La consternación en Algeciras por la tragedia ferroviaria de Adamuz, en imágenes
17/35 La consternación en Algeciras por la tragedia ferroviaria de Adamuz, en imágenes / Erasmo Fenoy
La consternación en Algeciras por la tragedia ferroviaria de Adamuz, en imágenes
18/35 La consternación en Algeciras por la tragedia ferroviaria de Adamuz, en imágenes / Erasmo Fenoy
La consternación en Algeciras por la tragedia ferroviaria de Adamuz, en imágenes
19/35 La consternación en Algeciras por la tragedia ferroviaria de Adamuz, en imágenes / Erasmo Fenoy
La consternación en Algeciras por la tragedia ferroviaria de Adamuz, en imágenes
20/35 La consternación en Algeciras por la tragedia ferroviaria de Adamuz, en imágenes / Erasmo Fenoy
La consternación en Algeciras por la tragedia ferroviaria de Adamuz, en imágenes
21/35 La consternación en Algeciras por la tragedia ferroviaria de Adamuz, en imágenes / Erasmo Fenoy
La consternación en Algeciras por la tragedia ferroviaria de Adamuz, en imágenes
22/35 La consternación en Algeciras por la tragedia ferroviaria de Adamuz, en imágenes / Erasmo Fenoy
La consternación en Algeciras por la tragedia ferroviaria de Adamuz, en imágenes
23/35 La consternación en Algeciras por la tragedia ferroviaria de Adamuz, en imágenes / Erasmo Fenoy
La consternación en Algeciras por la tragedia ferroviaria de Adamuz, en imágenes
24/35 La consternación en Algeciras por la tragedia ferroviaria de Adamuz, en imágenes / Erasmo Fenoy
La consternación en Algeciras por la tragedia ferroviaria de Adamuz, en imágenes
25/35 La consternación en Algeciras por la tragedia ferroviaria de Adamuz, en imágenes / Erasmo Fenoy
La consternación en Algeciras por la tragedia ferroviaria de Adamuz, en imágenes
26/35 La consternación en Algeciras por la tragedia ferroviaria de Adamuz, en imágenes / Erasmo Fenoy
La consternación en Algeciras por la tragedia ferroviaria de Adamuz, en imágenes
27/35 La consternación en Algeciras por la tragedia ferroviaria de Adamuz, en imágenes / Erasmo Fenoy
La consternación en Algeciras por la tragedia ferroviaria de Adamuz, en imágenes
28/35 La consternación en Algeciras por la tragedia ferroviaria de Adamuz, en imágenes / Erasmo Fenoy
La consternación en Algeciras por la tragedia ferroviaria de Adamuz, en imágenes
29/35 La consternación en Algeciras por la tragedia ferroviaria de Adamuz, en imágenes / Erasmo Fenoy
La consternación en Algeciras por la tragedia ferroviaria de Adamuz, en imágenes
30/35 La consternación en Algeciras por la tragedia ferroviaria de Adamuz, en imágenes / Erasmo Fenoy
La consternación en Algeciras por la tragedia ferroviaria de Adamuz, en imágenes
31/35 La consternación en Algeciras por la tragedia ferroviaria de Adamuz, en imágenes / Erasmo Fenoy
La consternación en Algeciras por la tragedia ferroviaria de Adamuz, en imágenes
32/35 La consternación en Algeciras por la tragedia ferroviaria de Adamuz, en imágenes / Erasmo Fenoy
La consternación en Algeciras por la tragedia ferroviaria de Adamuz, en imágenes
33/35 La consternación en Algeciras por la tragedia ferroviaria de Adamuz, en imágenes / Erasmo Fenoy
La consternación en Algeciras por la tragedia ferroviaria de Adamuz, en imágenes
34/35 La consternación en Algeciras por la tragedia ferroviaria de Adamuz, en imágenes / Erasmo Fenoy
La consternación en Algeciras por la tragedia ferroviaria de Adamuz, en imágenes
35/35 La consternación en Algeciras por la tragedia ferroviaria de Adamuz, en imágenes / Erasmo Fenoy

También te puede interesar

Lo último

stats